Jesu li stranke uspjele mobilizirati građane? Analitičari: 'Znatno je pomoglo što su izbori u srijedu'

– Osobna mi vrijedi do 2028., a rekli su mi da je nevažeća. Tužno i žalosno – požalila se M. C. koju su na biračkom mjestu uputili da ode do matičnog ureda po potvrdu za glasanje. Zbrka s izvacima iz biračkih popisa i tzv. plavim potvrdama obilježila je, uz visoku izlaznost, današnje parlamentarne izbore kad govorimo o biračkim mjestima diljem Hrvatske. Najviše primjedbi građana odnosilo se na popise birača u kojima nisu našli svoje ime iako imaju važeće osobne dokumente.

"Na terenu je primijećeno da velik broj birača, iako ima važeću osobnu iskaznicu, nije upisan u izvatke iz popisa birača. Došlo je do pogreške Ministarstva unutarnjih poslova prilikom dostave podataka u Registar birača", priopćilo je u prijepodnevnim satima Izborno povjerenstvo Grada Zagreba. "Nemojte dopustiti da vas HDZ-ov MUP obeshrabri u ostvarenju vašeg građanskog prava! Izvadite plavu potvrdu i glasujte", pozvao je SDP. Zbog, kako su naveli, velikog broja birača koji unatoč važećim osobnim iskaznicama nisu uvršteni na popise birača, stranka Možemo! zatražila je hitno očitovanje Državnog izbornog povjerenstva na koji način će se osigurati biračko pravo građanima koji do 19 sati ne uspiju izvaditi plave potvrde i vratiti se na svoje biračko mjesto.

GONG je navečer objavio da je "zbog greške MUP-a nekim građanima i građankama otežano ostvarivanje biračkog prava". Kažu da su im se javili građani s važećim osobnim iskaznicama kojima je u uredima opće uprave rečeno da im je istekla 14. rujna 2023. "Taj datum se opetovano pojavljuje u slučajevima građana kojima je danas bilo otežano ostvarivanje biračkog prava. Kako je biračima rečeno u uredima za opću upravu, 14. rujna 2023. MUP je radio neku vrstu ažuriranja.

Tijekom tog procesa, očito je nekim građanima nevažećom proglašena važeća osobna iskaznica koju su podignuli i normalno koristili, ne samo u zemlji već i u inozemstvu", objavio je GONG. U MUP-u odbacuju prozivke. Odgovorili su da ni jednom građaninu koji je na biralištu želio iskoristiti svoje biračko pravo to pravo nije uskraćeno ako nije imao valjanu osobnu iskaznicu, osim što se morao obratiti nadležnom uredu i ishoditi potvrdu o glasanju.

MUP iz svojih evidencija automatskom razmjenom podataka dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave podatak imaju li ti građani evidentiranu važeću osobnu iskaznicu. U roku od 15 dana od promjene prebivališta građani trebaju podnijeti zahtjev za zamjenu osobne iskaznice, a po isteku tog roka, "u službenim evidencijama automatski se mijenja status osobne iskaznice u nevažeća, iako je građanin ima u posjedu i prema datumu isteka ista se doima kao važeća." U cijeloj Hrvatskoj su, tvrde u MUP-u, 1194 punoljetne osobe kojima je osobna iskaznica nevažeća iz tog razloga, a od toga 581 na području Grada Zagreba.

Osim toga, dio građana nije na vrijeme podigao osobne. Za vrijeme epidemije COVID-19 produljeni su rokovi važenja osobnih iskaznica, a nakon proglašenja njezina prestanka, ostao je, kažu, velik broj nevažećih osobnih iskaznica koje su građani morali zamijeniti novima.

– Jednako tako, određeni broj građana koji je podnio zahtjev za zamjenu svojih isteklih osobnih iskaznica za vrijeme trajanja epidemije nije ih preuzeo u propisanim rokovima pa su one automatizmom poništene nakon proteka tih rokova – objasnili su u MUP-u. Osim tzv. plavih potvrda, izbore je obilježila i visoka izlaznost. Do 11.30 sati glasalo je 24,18 posto birača, pa je već tada izlaznost u usporedbi s izborima 2020. bila za šest posto veća, a do 16.30 sati glasalo je već 50,6 posto birača, čak 16 posto ili 450.000 više nego prije četiri godine. Najveća je bila u prvoj izbornoj jedinici.

– Zbog odabira sredine tjedna za izborni dan, veća izlaznost nije iznenađenje. Stranke su očito uspjele motivirati građane koji su prepoznali opciju kojoj je vrijedno dati glas – istaknula je analitičarka Ankica Mamić i dodala da veći odaziv građana pridonosi demokratskim procesima u Hrvatskoj.

Analitičar Dragan Bagić rekao je da podaci o izlaznosti pokazuju da je Zoran Milanović ostvario jedan od tri cilja svog aktivnog uključivanja u izborni proces, a to je mobilizacija birača, a njegova odluka da odabere neobičan dan za izbore, pokazala se opravdanom. Tu je i utjecaj neizvjesnosti krajnjeg ishoda koje je stvorilo Milanovićevo uključivanje u izbore.

– Milanovićev ulazak u politički prostor podignuo je tenzije i polarizirao birače, što je imalo i mobilizacijski efekt – smatra analitičarka Marijana Grbeša. I manje stranke su, dodala je, odradile dobar posao na animiranju birača. Vjeruje da je da bi i odaziv mladih mogao biti puno veći nego na nekoliko proteklih parlamentarnih izbora, što je jako dobro. Na nekoliko biračkih mjesta pozvana je policija zbog narušavanja javnog reda i mira, no bez većih problema. Zabilježeno je da se glasalo i u kafićima, vinskim podrumima, zatvorima, vinogradarskim zadrugama, kapelici dvorca, kazalištu...

