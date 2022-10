ANALIZA IZBORA u BIH

Je li ovo kraj dinastije Izetbegović? Bakira prerano otpisali, evo kako poraz može pretvoriti u pobjedu

Ja sam svoj rezultat otprilike sačuvao kako sam prošao na prošlim izborima, SDA će popraviti rezultat i ona je daleko najjača stranka u BiH. Hoće li to dovesti do previranja unutar stranke to ćemo vidjeti. Kako očekivati da pobijedite 11 udruženih stranaka. To je jako težak zadatak, da ih je bilo 9 uspio bih, ali 11 nisam mogao. Ovo je bila prva reakcija predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića nakon objave preliminarnih izbornih rezultata koji su pokazali da je izgubio utrku za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH od zajedničkog kandidata oporbenih stranaka, Denisa Bećirovića.