Je li ovo dron s kojim su Ukrajinci napali Krimski most? Evo o kakvom je oružju riječ

Iako još nema službene potvrde, postoje indicije da je današnji napad na Krimski most izvela ukrajinska vojska koristeći podvodni dron tipa Marička, napredni sustav koji je nedavno predstavljen javnosti.

Ukrajinska vojska je prije nekoliko tjedana demonstrirala testiranje novog podvodnog drona nazvanog Marička, koji je razvila domaća tvrtka specijalizirana za vojnu tehnologiju. Prema informacijama proizvođača, Marička je sofisticirani dron dimenzija 6 metara dužine i 1 metar širine, što mu omogućava nošenje značajne količine eksploziva, do nekoliko stotina kilograma. Njegova konstrukcija od naprednih materijala čini ga gotovo nevidljivim za radare, sonare i druge detekcijske sustave, poput dubinomjera ili elektroničkih sustava za ometanje. Dron je dizajniran za izuzetno dug domet, koji prema tvrdnjama prelazi 1000 kilometara, što ga čini pogodnim za operacije na velikim udaljenostima.

