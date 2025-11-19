Naši Portali
GOVOR BLOKIRAN

Jandroković: Zastupnik Živković izgubio je pravo govoriti u Saboru

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
19.11.2025.
u 10:42

Obraćanje Odboru za Ustav Živković je najavio u petak, žaleći se na proceduru dopune dnevnog reda, odnosno činjenicu da su zastupnici prijedlog dopune dobili kasno, u četvrtak poslijepodne.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je u srijedu kako zastupnik Marin Živković (Možemo) do kraja tekuće saborske sjednice, do 15. prosinca, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika.

Živković je u petak, 14. studenoga najavio da će Odboru za Ustav i Poslovnik podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika, ali kako to nije učinio u propisanom obliku i roku od 24 sata, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće, 8. sjednice, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Pri tom se pozvao na članak 236. stavak 3. Poslovnika koji kaže da će zastupnik koji u pisanom obliku i uz obrazloženje, u roku 24 sata od izvršenja radnje koja je predmet zahtjeva, ne podnese zahtjev, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće sjednice.

Poslovnik kaže da bi se, ako imamo nešto protiv dopune, trebali očitovati barem dan prije samog izglasavanja dnevnog reda, a ako se tako kasno šalje prijedlog smanjuje se mogućnost zastupnika da ulože prigovor, objasnio je zastupnik i pozvao da se to čini barem 24 sata ranije.  

TA
Tarantula
10:52 19.11.2025.

Bravo za Jandrokovića, naime svim zastupnicima Možemo i SDP-a treba zabraniti javni nastup najmanje slijedeće 4 godine, odnosno mogu govoriti tek nakon slijedećih izbora!

