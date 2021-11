Jandroković: Da imamo dvotrećinsku većinu, razgovarali bismo o opozivu Milanovića

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković gostujući u Intervjuu tjedna Media servisa odgovarao je na aktualna pitanja vezana uz odluku o obaveznim COVID potvrdama, njegovo sudjelovanje na pripremnom sastanku za sjednicu Vijeća za obranu, kao i bi li trebali pokrenuti opoziv predsjednika Zorana Milanovića.

Govoreći o uvođenju COVID potvrda u Sabor, kazao je da se testiranja sigurno neće održati Saboru nego u za to nadležnim institucijama.

"Mi ćemo vrlo brzo znati koliko zastupnika i zastupnica ima COVID potvrde, do kada im te potvrde vrijede, jer će se morati prijaviti kada dođu u Hrvatski sabor, onda ćemo vidjeti koliko se njih želi testirati i koliko je onih koji se ne želi ni testirati niti imaju COVID potvrdu", dodao je.

VIDEO Gužva u novim paviljonima za cijepljenje protiv Covid-19 na Zagrebačkom velesajmu

Na opasku novinarke da neki građani zbog odbijanja testiranja dobivaju ili mogu dobiti otkaz, dok se sa zastupnicima ne može tako postupati, Jandroković je kazao:

"Već je i sada položaj saborskih zastupnika i zastupnica takav da imaju određena prava, ali i obaveze, koje drugi zaposlenici nemaju. Dakle, mi i dan danas ne možemo zastupnika koji ne dolazi na zasjedanja sankcionirati."

Ne slaže se s kritičarima koji tvrde da je Stožer preskočio Sabor i Ustav. To što pada povjerenje građana u Stožer, Jandroković objašnjava time što s pandemijom živimo gotovo dvije godine i da su građani umorni od mjera, ali da tome pridonose i neki političari, ali i društvene mreže. Mnogi su upravo HDZ-ovcima predbacivali za dvostruka mjerila, pa i HDZ-ov izborni stožer u kojem se slavilo bez maski, iako su bile obavezne. Predsjednik Sabora ističe da tada gotovo nije bilo zaraženih u zemlji.

"Stavljati to u kontekst sadašnjih brojki od 7.000 je malo nategnuto, pa i zlonamjerno. Međutim, činjenica je da su i iz vrha politike dolazile različite ocjene o tome što je COVID. Podsjetio bih na izjavu predsjednika RH koji je usporedio COVID s karijesom. Što se maski tiče, on i dalje zagovara tezu da se ne treba nositi maska, nasuprot stavovima struke", kaže Jandroković.

Osvrnuo se na priopćenje predsjednika Zorana Milanovića koji je komentirajući njegovo sudjelovanje na pripremnom sastanku za sjednicu Vijeća za obranu poručio da se radi ''o neviđenoj HDZ-ovoj politizaciji vojske''.

"To je jedna u nizu njegovih neodgovornih izjava, spinova koje čini iz dana u dan, manipulacijama kojima isto tako želi stvoriti konfuziju među hrvatskim građanima. Došao sam tamo, slušao i sastanak je bio jako koristan. Bez tog sastanka puno teže bih pratio jučerašnji sastanak Vijeća za obranu, čiji sam član", kaže predsjednik Sabora.

Komentirao je način komunikacije kojom se služi Milanović, ovoga puta s ministrom obrane Marijem Banožićem, a i sam je svojedobno dobivao različite epitete.

VIDEO Najzabavnije izjave Zorana Milanovića: "Dioptrija kao Gavrilović pašteta", "Nećemo se braniti partvišima"...

"On je srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nisku razinu, na razinu uličnih rasprava, kavgi, uvreda. To nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje zadominirati u javnom prostoru. On je uveo nove standarde. Način na koji on komunicira, ako ste to primijetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju s osobnim uvredama", kaže Jandroković.

Više puta je naglasio da predsjednik Milanović krši Zakon o sudovima, Zakon o državnim blagdanima pa sada i Zakon o obrani, a na pitanje je li onda potrebno pokrenuti opoziv predsjednika, odgovorio je:

"Opozvati predsjednika Republike je u ovome trenutku neizvedivo jer mi nemamo dvije trećine zastupnika u Hrvatskom saboru. Da imamo, o tome bismo vjerojatno razgovarali, ali u ovome trenutku mi smo realni političari koji znaju što se može ostvariti, a što se ne može ostvariti".

Što se tiče Zakona o obrani, kaže da ga se Milanović treba držati baš kao i kada ga se držao kada je bio premijer i kada ga je njegov ministar obrane i napisao. Podsjetio je i da je ministar Ante Kotromanović u njegovu mandatu predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović zabranio da direktno od Glavnog stožera traži angažiranje vojnih sredstava bez odluke ministra obrane. Tada, ističe, Milanoviću takva odluka nije bila problematična, a danas slična ministra Marija Banožića jest.

Za kraj se osvrnuo i na to što je bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac uhićena u aferi Softwer te da se sumnjiči za prijevare u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova.

"Iznenadilo me je. Nisam znao, koliko znam nitko nije znao. Prošlo je već dosta vremena od kada gospođa Žalac više nije ministrica, tako da su to vjerojatno neke nove spoznaje i nova otkrića", rekao je.