Jadranka Kosor: U utorak sam operirala koljeno jer gotovo da više i nisam mogla hodati

U društvu “Kineteka”. To je ta sprava. Operacija koljena. Jasno da boli. Čitam kaj pišete i pozdravljam - ove je riječi, uz fotografiju noge zamotane u zavoje, danas u svom postu na X-u (bivšem Twitteru) objavila bivša premijerka Jadranka Kosor, što je mnoge navelo da se zapitaju o čemu se radi.

- U bolnici sam. U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo.

Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna - kazala nam je Jadranka Kosor kada smo je danas nazvali kako bismo doznali zašto se zatekla u bolnici iz koje se javila s fotografijom i nekoliko kratkih rečenica. - Taj sam post objavila jer mi je dosta ljudi slalo upite zašto se ne javljam. Kako inače svaki dan "tvitam", a sad to nisam učinila tri dana zaredom, mnogi su se zabrinuli pa sam zato to objavila da ljudi znaju o čemu se radi.

Lijepo je to da se ljudi brinu, i poznati i nepoznati. I evo, već imam jako puno reakcija i želja za brzim oporavkom, i od poznatih i od nepoznatih ljudi - pojasnila je Jadranka Kosor dodajući kako jedva čeka da oporavak završi pa da opet može u šetnje, i kraće i dulje. - Obožavam šetati, a sad je bilo došlo do toga da više nisam mogla ni u Maksimir u čijoj blizini stanujem - reče nam za kraj razgovora Jadranka Kosor kojoj i mi poželjesmo što brži i lakši oporavak.

