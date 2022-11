Jadranka Kosor podijelila emotivnu objavu: Vrijeme teče, opet čujem kako mi je zadnji dan rekla 'milo moje'

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor na svom se Twitter profilu emotivnom objavom prisjetila majke koja je preminula prije četiri mjeseca.

- Četiri mjeseca danas. Vrijeme teče, a ja i opet čujem kako mi je zadnji dan rekla “milo moje”. Milo moje - istaknula je Kosor.

Četiri mjeseca danas. Vrijeme teče a ja i opet čujem kako mi je zadnji dan rekla“milo moje”. Milo moje. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) November 6, 2022

Kosor je 7. srpnja na Twitteru objavila stariju fotografiju s majkom Zorkom.

- Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj - navela je tada, a mnogi su joj pratitelji uputili poruke sućuti.

Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj. pic.twitter.com/2DVoe77mlV — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 7, 2022

Nekoliko mjeseci ranije, 19. ožujka, kratko je progovorila i o svom ocu.

- Danas je, kažu, Dan očeva. Svog oca nisam upoznala, imala sam dvije godine kad me zadnji put vidio. I više nikada jer me nije htio. A samo sam željela ušuškati svoj mali dječji dlan u očev dlan. Da me tata vodi za ruku - navela je tada.