Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi

Samuel (Srđan) Sacher, basist, jedinstvena je glazbena figura hrvatske i jugoslavenske glazbene scene. Nepatvoreni glazbeni genij bio je, da se tako izrazimo, kapetan momčadi grupe Haustor na njihova prva dva albuma. Veliki je obožavatelj Beatlesa.



U životnom intervjuu za Nedjelju Večernjeg lista govori o razlozima zbog kojih je napustio Haustor nakon albuma “Treći svijet”, koji se smatra njegovim glazbenim remek-djelom, otkriva nam kako su izgledale turneje s Vješticama, sastavom koji je osnovao nakon Haustora, ali i s ostalim bendovima koje je pokretao, govori nam i o svom odnosu s Darkom Rundekom, o Johnnyju Štuliću, kojeg smatra svojim glazbenim ocem, gangi iz Imotske krajine, ali i o brojnim drugim događajima i osobama iz bogatog života. Njegov je uvjet bio samo da intervju objavimo na zagrebačkom kajkavskom, koji svakodnevno govori.