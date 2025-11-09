Naši Portali
ŽIVOTNI INTERVJU: SRĐAN SACHER

Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi

Autor
Hrvoje Zovko
09.11.2025.
u 14:00

Jedinstvena figura hrvatske glazbene scene u životnom intervjuu otkriva zašto je napustila Haustor nakon albuma “Treći svijet”, kako su izgledale turneje s Vješticama, sve o odnosu s Johnnyjem Štulićem, ali i o gangi i lutanjima po svijetu

Samuel (Srđan) Sacher, basist, jedinstvena je glazbena figura hrvatske i jugoslavenske glazbene scene. Nepatvoreni glazbeni genij bio je, da se tako izrazimo, kapetan momčadi grupe Haustor na njihova prva dva albuma. Veliki je obožavatelj Beatlesa.

U životnom intervjuu za Nedjelju Večernjeg lista govori o razlozima zbog kojih je napustio Haustor nakon albuma “Treći svijet”, koji se smatra njegovim glazbenim remek-djelom, otkriva nam kako su izgledale turneje s Vješticama, sastavom koji je osnovao nakon Haustora, ali i s ostalim bendovima koje je pokretao, govori nam i o svom odnosu s Darkom Rundekom, o Johnnyju Štuliću, kojeg smatra svojim glazbenim ocem, gangi iz Imotske krajine, ali i o brojnim drugim događajima i osobama iz bogatog života. Njegov je uvjet bio samo da intervju objavimo na zagrebačkom kajkavskom, koji svakodnevno govori.

Ključne riječi
Darko Rundek Johnny Štulić novi val haustor srđan sacher

