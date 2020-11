Izvršen atentat na poznatog iranskog znanstvenika, sumnja se na teroristički napad

Poznati iranski nuklearni znanstvenik Mohsen Fakhrizadeh preminuo je u petak nakon što je na njega izvršen atentat. Naime, od ozljeda je preminuo nakon što je prebačen u bolnicu. Znanstvenik je ubijen u blizini Teherana.

Zapad, Izrael i iranski disidenti dugo ga sumnjiče da stoji iza onog što smatraju prikrivenim programom izrade atomske bombe koji je zaustavljen 2003.

Iran dugo vremena niječe da pokušava razviti nuklearno oružje.

„Liječnici nažalost nisu uspjeli spasiti Fakrizadeha, pa je prije nekoliko minuta taj menadžer i znanstvenik dosegao visok status mučeništva, nakon godina borbe“, priopćile su iranske oružane snage.

