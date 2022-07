Neobičan gost u trgovini: Lisica zalutala između artikala pa preplašila djelatnice

Neobičan susret danas su doživjeli Puljani koji su na ulicama Verude i Stoje ugledali lisicu. Životinja je, lutajući, na kraju ušla u trgovinu 'Tedi' gdje su je djelatnici higijeničarske službe Veterinarske stanice Pula uspjeli uhvatiti.

Djelatnice 'Tedija' pokušale su najprije u pomoć pozvati vatrogasce, ali su oni bili na terenu, pa su potom nazvale veterinare koji su ih uputili na higijeničare, piše Glas Istre te dodaje da je Stjepan Kočar, direktor Veterinarske stanice Pula, potvrdio kako je lisica smještena kod njih u karantenu gdje će na promatranju biti iduća tri dana. Međutim, uvjerava, bijesna nije sigurno jer zbog redovite oralne vakcinacije lisica u prirodi, bjesnoća već godinama ovdje nije zabilježena.

- Riječ je o ženki koja nije jako mlada, ali je očito bila u potrazi za vodom ili se jednostavno izgubila te je došla do naseljenog dijela grada gdje je i ulovljena. Ona je inače zdravstveno dobro, malo je bila natučena jer je udarala naokolo dok je pokušavala pobjeći pa se i ozlijedila. Sve će joj to brzo proći, a onda ćemo u kontaktu s lovcima nadležnim za pulsko područje dogovoriti gdje će biti puštena. To će biti ili u Šijanskoj šumi ili negdje u okolici, jer je ona od tuda i došla - ustvrdio je dr. Kočar.

