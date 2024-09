Iznenada preminula Radica Jurkin, nagrađivana sportska novinarka i autorica

U Zagrebu je u 70. godini života iznenada preminula Radica Jurkin, hrvatska sportska novinarka, objavio je Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN). Radica Jurkin rodila se 1954. u Šibeniku, a diplomirala je na Fakultetu za fizičku kulturu, danas Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, smjer sportsko novinarstvo. Radila je kao sportska novinarka u Vjesniku do 1984., kao glavna tajnica Saveza za fizičku kulturu Medveščak do 1989. i kao koordinatorica u Zagrebačkom športskom savezu do 1992. Do 1994. je radila kao profesorica tjelesne i zdravstvene kulture u Upravnoj i birotehničkoj školi u Zagrebu. Od 1995. godine radila je u Hrvatskom olimpijskom odboru.

Bila je dugogodišnja voditeljica je Odjela za informiranje i izdavaštvo Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), tajnica Komisije za informiranje i izdavaštvo od 2005. godine te članica uredništva časopisa Olimp, članica Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN).

Koautorica je prve cjelovite monografije HOO-a "Na putu olimpizma: Hrvatski olimpijski odbor 1991. – 2006.", uz Antu Drpića i Zdenka Jajčevića te monografije “Hrvatska olimpijska obitelj. Od 2002. godine urednica je većine publikacija HOO-a posvećenih nastupu hrvatskih sportskih i olimpijskih delegacija na međunarodnim natjecanjima. Od 2003. godine članica je uredništva časopisa HOO-a Olimp i autorica rubrike Od Olimpa do Olimpa.

Autorica je prvih domaćih slikovnica za djecu sportske tematike "Športići" i istoimenog, prvog interaktivnog CD-a na temu sport i olimpizam objavljenog 2007. godine. Koautorica je kazališne predstave "Športice i športići" postavljene 1999. u Dječjem kazalištu Dubrava u Zagrebu i izvedene više od 200 puta, među ostalim i na Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku 2002.

Dobitnica je godišnje Državne nagrade za sport "Franjo Bučar" 2005. godine za osobit doprinos u promicanju olimpizma među djecom i mladima te Posebnog priznanja Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN) 2013. za doprinos medijskoj suradnji i projekt nacionalnog servisa vijesti HOO-a „Sportska Hrvatska“. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana odlikovana je Spomenicom Domovinskog rata 1994. godine.

