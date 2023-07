Izmuljivanje Trakošćana: Jedina ponuda tri milijuna eura skuplja od plana

Tek jedna ponuda, i to od 5,6 milijuna eura. Samo tvrtka HIS javila se Hrvatskim vodama na natječaj za dodatno izmuljivanje jezera Trakošćan, a svojom su cijenom otprilike tri milijuna skuplji od iznosa koji se planirao potrošiti na još radova oko dvorca Draškovićevih. Znači li to dodatno prolongiranje čišćenja jezera, koje je službeno počelo još u studenom 2021., pitali smo Hrvatske vode, a iako nam do zaključenja ovog izdanja nisu odgovorili, nisu možda ni trebali jer ovakva ponuda dovesti može samo do ponovnog raspisivanja natječaja, koji će čekanje na jezero u punom sjaju samo produžiti.

S izmuljivanjem, doduše, Hrvatske vode imaju problema od samog početka. Podsjetimo, ugovor o radovima za čišćenje Trakošćanskog jezera od nataloženog sedimenta potpisan je 28. travnja 2021. s tvrtkom Bagerkop Roberto. Godina dana bio je početni rok za završetak radova, ali on je vrlo brzo produljen budući da je nastala stanka u odmuljivanju jer je, od travnja do studenog, bio zabranjen izlov ribe. Izlov je obavljen u prosincu 2021., čime su se stvorili uvjeti za građevinske radove u samom jezeru. Cijeli projekt, istaknuli su u Hrvatskim vodama obilježavajući početak izmuljivanja, vrijedan je oko 15 milijuna kuna, a u njega ulaze dva ugovora; onaj za same radove, vrijedan 14,6 milijuna kuna na bazi procjene od 200.000 kubika sedimenta, a tu je i ugovor za uslugu stručnog nadzora u vrijednosti od 117.500 kuna.

Planirani završetak radova bio je tada "do sljedeće zime", odnosno sve što se desetljećima taložilo u jezeru trebalo je nestati prije otprilike osam mjeseci. A nije "zbog nepovoljnih uvjeta na terenu". Nije samo rok za završetak radova bio fleksibilan (jer Bagerkop Roberto izmjenama ugovora mogao je, na kraju, do svibnja posao privesti koncu), prilagodljiv je bio i proračun pa je, zbog prilagodbe radova zatečenom stanju, proširen deponij za odlaganje sedimenta, proširen šumski put za odvoz sedimenta od jezera do deponija za odlaganje te su sagrađeni servisni, odnosno gradilišni putovi s povećim količinama kamenog materijala, zbog čega je konačna investicija narasla na 2,5 milijuna eura.

Hrvatske su vode procijenile da će još toliko trebati uložiti jer količina mulja koja je zatečena bila je trostruko veća od onoga što se pretpostavljalo. Naravno, ako ne prihvate ponudu HIS-a te raspišu novi natječaj, što je najizglednija opcija, ne treba očekivati da će se novi izvođač radova u posao uvoditi prije jeseni, čak i zime.

