Izgradili ili obnovili gotovo 400 hidroelektrana u više od 50 zemalja svijeta

Integralnu strategiju 2020+ izradili su prije tri godine i njome isplanirali prihod od 530 milijuna eura do kraja 2024. Svoj su cilj ostvarili već lani, i to prije svega narudžbama vrijednim 787,8 milijuna eura, od kojih je dio rezerviran za švedsko tržište, na kojem je Končar napravio veliki iskorak u području transformatorskih stanica.

Šire poslove u Africi, Iraku...

Rast izvoza u EU tvrtki je prioritet, naglašava opetovano predsjednik Uprave Gordan Kolak, a uz europske zemlje, cilj je "intenzivirati aktivnosti na tržištima na kojima je Končar nekad dominirao, poput BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije..." Jača se poslovanje i na Bliskom istoku, u Africi te Sjevernoj Americi, a boljeg dokaza za to od posla sklopljenog u Iraku gotovo pa i nema. Revitalizacija hidroelektrane Haditha ono je na čemu tvrtka radi od prošle godine, ona se nalazi na obalama rijeke Eufrat, dvjestotinjak kilometara sjeverozapadno od Bagdada te je ujedno jedna od najvećih elektrana u Iraku. Od 1981. do 1987. gradile su je upravo hrvatske tvrtke na čelu s Končarom, a i najveća je to hidroelektrana koju je firma izgradila po načelu "ključ u ruke" te, samim time, ovo postrojenje instalirane snage 6x128 MVA, za Končar predstavlja jednu od najvećih referencija u povijesti. Sami pregovori o revitalizaciji počeli su još 2012., nakon čega su stručnjaci iz Končara hidroelektranu i obilazili te predstavili plan obnove. Sve je, međutim, pauzirala pojava ISIL-a, odnosno ratno stanje u Iraku. Pregovori su ponovno počeli prije nekoliko godina, a 2020. Končar je, s inicijalne ponude, u 18 mjeseci došao do usuglašavanja opsega poslova i konačne vrijednosti radova. Revitalizacija proizvodnih jedinica, zamjena dijela srednjenaponske i visokonaponske opreme te sustava upravljanja elektranom, uzbune i električkih zaštita te obnova strojarskih podsustava i hidromehaničke opreme elektrane ono je što Končar radi na HE Haditha, a taj je posao vrijedan 65 milijuna eura.

– Osim što se obnavlja najveći hidroenergetski objekt koji je prema načelu "ključ u ruke" Končar izgradio u svojoj stoljetnoj povijesti, tim smo se projektom na velika vrata vratili na tamošnje tržište – kazao je Gordan Kolak, a mi ćemo samo kratko podsjetiti na zaposlenike tvrtki koji su krajem sedamdesetih i u osamdesetim godinama prošlog stoljeća, često sa svojim obiteljima, i na nekoliko mjeseci odlazili u Irak te ostala Končarova tržišta u inozemstvu kako bi radili na projektima poput ovoga jer tvrtka je to koja je do danas potpuno ili djelomično izgradila ili revitalizirala gotovo 400 hidroelektrana u više od 50 zemalja svijeta. Nisu radnici, doduše, odlazili samo prije 40-ak godina, počeo je Končar s hidroelektranama još 1948., s generatorom za HE Mariborski otok u Sloveniji, danas muzejskim primjerkom.

Rok koji je postavljen za revitalizaciju HE Haditha, i to lanjskog lipnja, jest 1230 dana, odnosno tri godine i četiri mjeseca, a Končar će, najplastičnije rečeno, raditi na modernizaciji znatnog dijela postrojenja te osigurati daljnji nesmetani rad elektrane. Naravno, baš kao i prvi put, i sada se radi po načelu "ključ u ruke", odnosno Končar će sam odraditi potrebno projektiranje, nabavu i isporuku, a onda i montažu opreme, njezino ispitivanje, puštanje u pogon, a zatim i održavanje u jamstvenom razdoblju.

Godina za pamćenje

Lanjska godina u Končaru bila je za pamćenje i zbog konsolidiranih prihoda, koji su iznosili 699,7 milijuna eura, a i vrijednost izvoza porasla je za čak 152 milijuna eura u odnosu na 2021., kada je iznosila 275 milijuna eura. Udio izvoza u prihodima u 2022. godini bio je 61 posto, a dobit 29,4 milijuna eura. Najveća je potražnja bila za transformatorima, ali i drugim proizvodima iz područja elektroenergetike. Na domaćem tržištu, tradicionalno im je najvažniji kupac HEP, a slijede ga HŽ Putnički prijevoz te ZET, s tim da Končar izvozi u stotinjak zemalja svijeta, najviše u Njemačku, Švedsku, Italiju, Austriju...

Sama povijest Končara, podsjetimo još kratko, počinje u siječnju 1921. godine, osnutkom poduzeća Elektra, koje još te iste godine prelazi u vlasništvu Siemensa te pod tim imenom djeluje do kraja Drugog svjetskog rata.

– Od 1946. do 1990. godine poduzeće je djelovalo pod imenom "Rade Končar", a od 1. siječnja 1991. organizirano je kao dioničko društvo i djeluje pod imenom Končar – Elektroindustrija. Razvojni put od servisne radionice do koncerna elektroindustrije obilježen je isporukom prvog elektromotora s lak-žicom (1930.) i prvog vlastitog generatora (1948.), što je nezadrživo pokrenulo kotač razvoja. Ime Končar danas je prepoznatljivo širom svijeta te je pojam visoke razine kvalitete i pouzdanosti. Oprema i postrojenja u više od 100 zemalja na svim kontinentima dokaz su upravo tih svojstava i trajni su spomenici dostignuća Grupe – ovako, o svojoj povijesti, kažu u Končaru.