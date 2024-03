Izdana upozorenja za cijelu zemlju, očekuje se grmljavinsko nevrijeme

PREMIJER U DNEVNIKU

Plenković odgovorio ljevici: 'To su neke kobasičaste koalicije, zadnji put ih je bilo 11 pa smo dobili 25 razlike'

Komentirao je i navode oporbe da je HDZ-u "voda došla do grla", zbog čega sada idu na izbore. "Ta njihova igra narativa. Ako ne idemo na izbore, voda je do grla. Ako idemo, opet je voda do grla. Mi smo dobro raspoloženi", kazao je premijer.