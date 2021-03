'Izbor predsjednika Vrhovnog suda nije Plenkovićev posao. Ne treba prtljati i izmišljati zakone'

Predsjednik Zoran Milanović u Vodnjanu je posjetio tvrtku Infobip nakon čega je dao izjavu za medije.

Upitan je o iznenadnoj smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i hoće li ići na sahranu.

– Smrt me šokirala, to je tužno, teško je. Neću ići na ispraćaj, izrazio sam sućut – kazao je, a osvrnuo se i na to što će Klapa Sv. Juraj HRM pjevati na ispraćaju.

– Nek' pjevaju, kada bih rekao bilo što drugo ispao bih bešćutan i nemilosrdan čovjek, no morat ćemo to urediti malo preciznije. Nije moj posao da samo pokazujem mišiće, neka pjevaju. Ubuduće će morati to biti malo preciznije regulirano kao i sa počasno-zaštitnom bojnom. Ovo je jedna situacija u kojoj neki ljudi, stranke i opcije pokušavaju i politički profitirati u ovom malom ratu za sukcesiju onoga što ostane nakon Milana.

Je li bio pozitivac ili negativac, pitali su ga novinari.

– Sve sam rekao pa i onda kad me tužio 2015. pa povukao tužbu i platio sudske troškove – kazao je predsjednik.

Upitan je i o izboru predsjednika Vrhovnog suda te komentare premijera Plenkovića da će uskoro biti sve riješeno.

– Možda ja imam scenarij za dosta stvari iz njegove nadležnosti, ali to nije moj posao. Ovo nije njegov posao. Ne treba prtljati i izmišljati zakone kojima se predsjedniku gura štap pod noge. Ja ću Plenkovića upoznati sa svojim prijedlogom za predsjednika Vrhovnog suda, a zakon neka ukinu, kao da nije nikad ni postojao. Mišljenja su razno razna. Tu držim do mišljenja ljudi koji su radili posao sličan mom ili isti kao i moj. Profesor ovaj, profesorica ona, sudac ovaj.. Ja jedino odgovaram za ono što sam prisegnuo. Ova dužnost ili ovlast je rijetka. I tu je zakonodavac osjećao potrebu da donosi odredbu koja je neustavna. Ograničavanje predsjedničke dužnosti i prava samo da predložim. O toj osobi ću razgovarati. Mene će samo zanimati mišljenje gospodina Plenkovića – rekao je Milanović.

Još nema prijedlog za kandidata, ali razmišlja o tome.

– Učinit ću sve da tijekom ovog mjeseca možemo razgovarati o kandidatkinji ili kandidatu. Predsjednica ili predsjednik Vrhovnog suda može malo, ali ja želim malo u akciji – dodao je.

Bori li se Vlada uspješno protiv pandemije?

– Trude se kao i sve Vlade. Sve su Vlade uspješne i neuspješne. Najuspješniji su u BiH, tamo nitko nije bolestan, nitko se ne cijepi niti priča o tome – kaže Milanović.

Ponovio je kako smatra da je pogrešno što stožer donosi epidemiološke mjere.

– Ovo je zemlja ljudskih prava, članica Europske unije, narod koji je srdačan, i za kolektivnu reakciju, ali i skeptičan. A skepsa je u politici majka mudrosti. Pojedinačne mjere ne komentiram, ali činjenicu da smo dobili jedan neustavni bastard nije dobro, iz toga treba nešto naučiti i paziti da se to ne ponovi. Ne može grupa koju nitko nije birao upravljati državom. Ovo je država vladavine prava i ja ću je kao takvu braniti i tako doživljavam hrvatski ustav – rekao je Milanović.

