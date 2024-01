Izbjegnuta tragedija u vrtiću u Njemačkoj: Djelatnice su primijetile da nešto nije u redu

Djeca i odgajatelji u njemačkoj Ebelsbachu na vrijeme su napustili dječji vrtić u čijem je podrumu došlo do curenja plina. Incident se dogodio u utorak, 9. siječnja, kada je u vrtiću bilo 66 djece te 15 djelatnika. Dvije djelatnice primijetile su da nešto nije u redu, a po dolasku u podrum osjetile su vrtoglavicu i mučninu.

Uključio je alarm za ugljični monoksid, a razine izmjerene u zgradi mogle su, kako su priopćili vatrogasci, imati potencijal za ozbiljne ili čak smrtonosne ozljede, prenosi Fenix magazin.

Djeca su odvedena u dvoranu u obližnjoj školi, a liječnik je pregledao sve osobe koje su bile u dječjem vrtiću. Kod dvoje djece u dobi od sedam godina utvrđena je povišena razina ugljičnog monoksida, a pogođeno je i četvero njegovatelja.

Bavarski Crveni križ pojasnio je kako se ugljični monoksid pojavljuje u prirodnom zraku samo u niskim koncentracijama.

"Tipične koncentracije u atmosferi su 0,1 ppm. Pri vrijednosti od 200 ppm, udisanje u razdoblju od pet do deset minuta uzrokuje glavobolju, vrtoglavicu i mučninu. Na ovoj razini može nastupiti smrt ako je osoba izložena ovoj koncentraciji 25 do 30 minuta. Pri vrijednosti od 800 ppm ili više, smrt može nastupiti unutar jedne do tri minute ako se kontinuirano udiše", priopćeno je. Kada su vatrogasci stigli u dječji vrtić, u prizemlju su bile vrijednosti od 200 ppm, a u podrumu 1.300 ppm.

