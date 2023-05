Izaslanstva na Mirogoju odala počast: 'Da nije bilo simbioze Tuđmana i Šuška teško bi uspjeli u tom ratu'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s izaslanstvom i izaslanstvo HDZ-a na čelu s glavnim tajnikom Krunoslavom Katičićem u srijedu su na Mirogoju položili vijenac na grob ratnog ministra obrane Gojka Šuška u povodu 25. godišnjice njegove smrti. Vijenac je na grobu u ime obitelji položio i sin Tomislav. Gojko Šušak rođen je 16. ožujka 1945. u Širokom Brijegu. U prvoj hrvatskoj Vladi obnašao je dužnost ministra iseljeništva, potom je bio zamjenik ministra obrane da bi dužnost ministra preuzeo 18. rujna 1991. godine. Umro je 3. svibnja 1998. u Zagrebu.

Potpredsjednica HDZ-a i nekadašnja pročelnica Ureda predsjednika Tuđmana Zdravka Bušić u izjavi novinarima prisjetila se vremena stvaranja hrvatske države kroz Domovinski rat i Šuškove uloge, istaknuvši kako će ga svi pamtiti po odanosti predsjedniku Tuđmanu.

"Jer, mislim, da nije bilo simbioze predsjednika Tuđmana i njega da bi teško uspjeli u tom ratu. A predsjednik Tuđman je znao reći da je pokojni Šušak njegov najvjerniji ne samo prijatelj, nego i suradnik", rekla je.

Bio je doista čovjek od velike odanosti, velikih djela i vrlo malo riječi, naglasila je. "Odan Hrvatskoj i Hrvatskoj vojsci. Svakog je vojnika nazivao sinom. I oni su cijenili njega, a on je volio i cijenio njih i teško je doživljavao svaki gubitak", dodala je.

Istaknula je i njegove zasluge, kroz kontakte s iseljeništvom, za naoružavanje Hrvatske. "To su bili ozbiljni, ali ponosni dani", rekla je te ocijenila kako bi bilo dobro da objektivno sagledamo kako smo se obranili od velikosrpske agresije.

"Malo se zna kako je sve to bilo. Jer, kad je umro ratni ministar Šušak, vrlo brzo je obolio i umro predsjednik Tuđman, kasnije je došlo do detuđmanizacije i 'de…' svega onoga što se izgradilo 90-ih godina. Ali nadam se da će doći jedna generacija koja će malo bolje sve to sagledati", dodala je.

Zbog iznimnog doprinosa u stvaranju samostalne Republike Hrvatske i Oružanih snaga Gojko Šušak višestruko je odlikovan - Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom Nikole Šubića Zrinskom, Redom Ante Starčevića, Redom Stjepana Radića, Redom Hrvatskog trolista i Spomenicom Domovinskog rata. Posmrtno je promaknut u čin stožernog generala Hrvatske vojske, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane.