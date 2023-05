Ante Gotovina o Gojku Šušku: Volio je svoju vojsku, a mi vojnici smo imali povjerenje u njega

Povodom obilježavanja 25. obljetnice smrti ratnog ministra obrane i potpredsjednika HDZ-a Gojka Šuška u srijedu se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 18 sati održava komemorativni skup. Upravo uoči tog skupa o njemu si za Dnevnik Nove TV govorili brojni njegovi suradnici, među kojima je i umirovljeni general Ante Gotovina.

- Bio je strog, ali pravedan. Volio je svoju vojsku, poštovao ju je, a mi vojnici imali smo povjerenje u njega - ispričao je Gotovina. - Slušali smo mi njega, ali slušao je i on nas. Uvijek je tražio informaciju u realnom vremenu - dodao je.

- Nezaobilazno je zaslužan za ustrojavanje, opremanje, školstvo, obuku oružanih snaga, što je nama omogućilo da krenemo u oslobađanje zemlje. Otpočetka obrana, poslije toga, kad smo bili spremni, oslobađanje i poraz agresora. Jasno da to drugi izučavaju. Sigurno je da je kao ministar obrane i političar doprinio onom što danas imamo. Zemlju sigurnu. Slobodnu - poručio je Gotovina.

Same riječi hvale o njemu ima i Ljubo Ćesić Rojs, nazivajući ga ''plemenitim čovjekom od riječi koji nije puno pričao''. - Ali čovjeka koji je u pregovorima bio čvrst kada su u pitanju bili hrvatski interesi - poručio je Ćesić Rojs. Gojko Šušak se na poziv predsjednika Franje Tuđmana vratio iz Kanade zajedno s Antom Beljom. - Pokojni predsjednik je rekao: 'Bez obzira na to što se događalo, vi trebate doći.' On je izuzetno puno radio, bio je dobar organizator. I jako je malo govorio - ispričao je. Inače, u prvom sazivu Sabora Gojko Šušak bio je prvo ministar za iseljeništvo pa potom ratni ministar obrane. - Uz predsjednika Tuđmana uspio je ostvariti zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske, što je bila ključna pretpostavka za hrvatsku pobjedu - komentirao je Vladimir Šeks.

Šušak je bio ključna osoba za odnose s SAD-om, čega se prisjetila i Vesna Škare Ožbolt. - Jači i od ministra vanjskih poslova u komunikaciji s SAD-om. Pokazalo se da SAD uvažava njegovo mišljenje - objasnila je. Nakon presude BiH šestorki, Šušak je uz Tuđmana i Bobetka proglašen sudionikom udruženog zločinačkog pothvata. Posmrtno je promaknut u stožernog generala. - Rekao mi je: 'Sinko, ja sam svoj san dosanjao. Sada mogu mirno putovati - prisjetio se Ćesić Rojs.

