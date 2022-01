Iz C.I.O.S. Grupe reagirali na izjave Sandre Benčić: 'Niti je to 35, niti 40, niti 45 milijuna kuna godišnje...'

C.I.O.S. Grupa reagirala je na izjave saborske zastupnice Sandre Benčić u tjedniku Globus od 12. siječnja 2022. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Sveznajuća i uvažena saborska zastupnica Sandra Benčić, „uspješna“ poduzetnica koja zajedno sa svemirskim gradonačelnikom kadrovira po Zagrebu i Zagrebačkom holdingu te kojoj aktivisti iz platforme Možemo! tepaju, nazivajući je premijerkom, razgovarajući za Globus o prvom uspostavljenom pogonu u kojem će se (na neki način) obrađivati glomazni otpad, istaknula je da se „vanjskim tvrtkama za usluge razdvajanja i obrade glomaznog otpada više neće plaćati 35, 40, odnosno 50… milijuna kuna“, kao što je to, navodi ona, bila praksa kroz proteklih 20 godina. Iako veleuvažena pri tom nije izravno spomenula tvrtku C.I.O.S., sapunica sa zbrinjavanjem glomaznog otpada koju od trenutka preuzimanja vlasti konstruira i producira stranka Možemo!, upućuje da se izjava Sandre Benčić upravo odnosi na poslovni odnos C.I.O.S. Grupe i Zagrebačkog holdinga pa si, radi objektivnog informiranja građana grada Zagreba, uzimamo za pravo izvijestiti o provjerljivim i točnim podacima koji se odnose na preuzimanje i oporabu glomaznog otpada tijekom proteklog vremena.

Niti je to 35, niti 40, niti 45 milijuna kuna godišnje, kako gđa Benčić tvrdi, a niti je riječ o pružanju usluga u kontinuitetu od 20 godina! Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, poslovni odnos Grupe sa Zagrebačkim holdingom na području oporabe glomaznog otpada započinje 2013. godine. Od tada pa sve do zaključno 1. siječnja 2020., odnosno u ukupno 7 godina, za te je usluge od Zagrebačkog holdinga naplaćeno oko 23 milijuna kuna, iz čega proizlazi da je prosječna vrijednost cjelokupnih usluga za oporabu glomaznog otpada na godišnjoj razini tek nešto veća od 3 milijuna kuna - što je, dakle, najmanje 15 puta manje nego što kroz medijske istupe prikazuje zastupnica Benčić.

Iznimku tijekom dosadašnje poslovne suradnje, iz svakom jasnog i objektivnog razloga, a to su izvanredno i neočekivano velike količine građevinskog i glomaznog otpada nakon potresa, čine 2020. i 2021. pa je tako usluga iznimno i neizbježno 2020. godine, za cijelu zajednicu ponuditelja iznosila oko 54 milijuna kuna, a smanjenjem količina u prvoj sljedećoj, odnosno 2021. godini, kada su još u gradu bile prisutne iznadprosječne količine otpada nastale kao posljedica potresa iz 2020. godine, pada na 21 milijun kuna.

Podsjetimo još jedanput na već spomenutu sapunicu i kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević početkom kolovoza javnosti predstavio inovativno „rješenje“ za problem glomaznog otpada sa dvije drobilice, najavljujući tada kako će, najprije one unajmljene, glomazni otpad početi drobiti „drugi tjedan“ (dok ne stignu one naručene i kupljene) te da će sve to biti realizirano u sklopu Zagrebačkog holdinga, odnosno poduzeća u vlasništvu Grada. Unatoč našoj izjavi da ne namjeravamo potpisati sa Gradom Zagrebom novi Okvirni sporazum za uslugu zbrinjavanja glomaznog otpada – sve kako bismo gradonačelniku Tomaševiću olakšali izbjegavanje poslovne suradnje sa C.I.O.S. Grupom te realizaciju njegovog inovativnog rješenja, od spektakularne objave rješenja do danas prošlo je znatno više vremena od dva tjedna, a inovacijski projekt s drobilicama nije urodio najavljenim očekivanjima (da ne kažemo obećanjima!) i realizacijom inovativnog rješenja u praksi.

Kako smo tada uputili gradonačelniku Tomaševiću čestitke na pronalasku tako jednostavnog rješenja za problem gospodarenja glomaznim otpadom, tako i sada koristimo priliku uputiti čestitke na otvorenju novog pogona, a sve u nadi da će građani Zagreba zbog uštede imati niže cijene, kvalitetnu uslugu i čist grad, a sve to u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te da će konačno profunkcionirati - i drobilice i pogoni", kažu iz C.I.O.S. Grupe.