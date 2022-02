Ivošević službenom limuzinom otišao na privatni put, Passat ostao na aerodromu u Kaštelima

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević nedugo nakon skandala koji je izbio zbog prijetnje koju je izrekao novinarki Slobodne Dalmacije otputovao je u privatnom aranžmanu iz Hrvatske.

To je u četvrtak potvrdio novinarima gradonačelnik Ivica Puljak kad su ga novinari upitali gdje se nalazi njegov zamjenik i zašto nije stao pred kamere i očitovao se o incidentu. Podsjetimo, Ivošević je prije nekoliko dana nazvao urednicu gradske rubrike Slobodne Dalmacije Nikolinu Lulić te joj uputio salvu uvreda i prijetnju "da će joj se napiti krvi". Bio je nezadovoljan tekstom te tiskovine u kojem je otkriveno kako gradska vlast nije govorila istinu oko sadnje stabala na Marjanu.

Naime, Ivica Puljak u nedjelju je zasadio stablo na Marjanu i kazao kako je to prvo stablo zasađeno na toj lokaciji u posljednjih 30 godina, no uspostavilo se da su stabla sadili i mnogi prije njega, a to se Ivoševiću nije svidjelo.

U međuvremenu su policija i DORH potvrdili da istražuju slučaj.

Kako doznaje Večernji list, Ivoševićev put bio je isplaniran ranije i nije u izravnoj vezi s najnovijim incidentom, međutim nije poznato gdje je otputovao. Nisu nam to znali kazati ni u Banovini kad smo poslali službeni upit gdje se nalazi druga po važnosti osoba u drugom najvećem hrvatskom gradu.

Iz grada Splita potvrdili su nam da je Ivošević na putu u privatnom aranžmanu te da njegov odlazak u inozemstvo ni na koji način nije povezan s gradom Splitom u smislu rada i troškova.

Međutim, doznali smo kako je je Ivošević ipak koristio službeni automobil za dio privatnog puta. On je, naime, skupocjenom limuzinom VW Passat došao iz Splita u Kaštela, odakle je s aerodroma odletio na privatni put.

VW Passat trenutačno se nalazi na parkingu koji se plaća u sklopu aerodroma i bit će tamo do Ivoševićeva povratka koji je predviđen za vikend. Nije poznato hoće li račun za parking platiti Ivošević ili grad Split.

Spomenimo da interni pravilnik grada Splita dopušta korištenje automobila Ivoševiću, ali u službene svrhe uz naglasak da se vozilo koristi ekonomično i razumno te je glavni preduvjet ispisivanje putnog naloga s opisom radnog zadatka.

Ivoševićevi bliski suradnici iz Banovine s kojima smo razgovarali opravdavaju ovakav potez tvrdeći da on ima pravo i na vozača čije usluge, otkako je stigao na funkciju, nikad nije koristio pa je time rasteretio proračun grada Splita.