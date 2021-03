Ivan Radić kandidat HDZ-a za gradonačelnika Osijeka: Grad trebamo vratiti tamo gdje pripada

Sada je i službeno - mladi Ivan Radić (33) kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Osijeka, a u kampanju će pod sloganom "Nova energija".

– Dok su drugi grabili naprijed, Osijek je, četvrti grad po veličini, gubio svoju snagu, gubio svoju moć i svoj utjecaj. Naiconalno smo, nažalost, postali gotovo nebitni. Pogledajte samo sve tablice uspješnosti, od povlačenja sredstava iz EU fondova, preko Smart City tehnologije, do pedagoških standarda – nema nas apsolutno nigdje u vrhu Republike Hrvatske. Nemamo spremne projekte, grizu nas komarci, muči nas ambrozija, i mislim da je vrijeme da pokušamo to promijeniti, prestanemo tražiti krivce i preuzmemo mi odgovornost – poručio je Radić.

Rođeni je Osječanin, gdje je i studirao, sebe je opisao kao upornu osobu koja ne odustaje i ne boji se velikih i teških utakmica, a istaknuo je i kako "zna što znači raditi u realnome sektoru i boriti se za plaće".

– A vjerujte mi, znam i kako je to biti u političkom ringu. Odrastao sam sa svojom ekipom na osječkim ulicama i znam uistinu svaki dio našega grada. Spreman sam dati svu svoju snagu i biti jedan od kotačića da Osijek vratimo na mjesto koje mu pripada, uz bok razvijenim srednjoeuropskim gradovima – nastavio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Scenografija za predstavljanje bio je zapušteni prostor nekada velike tvornice OLT – Osječke ljevaonice željeza i tvornice strojeva. Osječko-baranjska županija pokrenula je nedavno pozamašan projekt revitalizacije tog kompleksa koji se prostire na gotovo šest hektara, a nalazi se praktički u širem središtu grada.

Iako će predizborni program naknadno predstaviti, Radić je iznio par naznaka.

– Želim da se zna gdje ide svaka kuna javnog novca, kao što je to učinio Bjelovar. Želim podići razinu povlačenja EU i nacionalnih sredstava, kao što to čini godinama Zadar, ili u posljednje vrijeme Šibenik. Nemam problema niti učiti, niti primijeniti modele koji su uspjeli u drugim gradovima, a za kojima u tim modelima, nažalost, zaostajemo. No, za ono što čini razliku, za velike strateške projekte, mi moramo izaći izvan okvira gradskog proračuna, a to su europska i nacionalna sredstva, kao i projekti Županije, i sve nam je to na raspolaganju kao nikada do sada – kazao je Radić, dodavši kako je "otvoren za sve".

Naglasak je, pak, bio na "vertikali prema Vladi RH", a u tu svrhu, u OLT-u su u nedjelju sjedili i ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić te župan Ivan Anušić.

– Tu sinergiju, tu vertikalu koju u ovome trenutku imamo, moramo iskoristiti. Činjenica je da grad Osijek stagnira, ali činjenica je da može i mora biti predvodnik gospodarskog, sportskog, kulturnog, znanstvenog života istoka Hrvatske – kazao je župan Anušić, ponudivši Radiću svoju pomoć i iskustvo.