Ivan Čermak od Rusa je kupio vilu u Opatiji za 94 milijuna kuna

Ivan Čermak od ruskih vlasnika ovoga je ljeta za 12.5 milijuna eura kupio jednu od najljepših vila na Opatijskoj rivijeri, vilu Lenac, piše Index. Sam Čermak za taj je portal potvrdio kupovinu, no nije htio govoriti o cijeni.

– Istina je, da. Kupio sam. Ne bih o cijeni, jer o cijeni se ne govori javno, rekao je Čermak. Index je objavio da je u posjedu kupoprodajnog ugovora u kojem je vidljiva cijena od gotovo 94 milijuna kuna za vilu koja se nalazi na ulazu u Volosko.

Iz kupoprodajnog ugovora može se zaključiti kako Čermak nije koristio kredit banke, kao i da je iznos morao uplatiti u roku od mjesec dana od potpisa kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor je potpisan 23. lipnja ove godine, a suvlasnik te vile je i Čermakova supruga Mirjana, piše Index.

Ruski vlasnici tu vilu kupili su 2009. godine i to za 5.5 milijuna eura te su je obnovili. Vila ima oko 500 kvadratnih metara, no sam kompleks prostire se na 4420 metara kvadratnih. Vila Lenac ili vila Bunker bila je bivša rezidencija generala JNA Mirka Lenca, koju je dobio za zasluge u NOB-u. Do 2009. godine u toj vili živjele su obitelji Lenac i Čošić, a one su taj objekt prodale ruskim investitorima.