Ivan Celjak preuzeo vlast od Ive Žinića: Prvo ću zatražiti analizu financijskog stanja

Zatražit ću analizu financijskog stanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, a uz to i detaljnu analizu stanja projekata. Također tražit ćemo i detaljnu analizu radnih procesa u cilju poboljšanja učinkovitosti rada svakog službenika i namještenika što u konačnici dovodi do poboljšanja učinkovitosti rada županijske uprave – rekao je u utorak novoizabrani sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, prilikom primopredaje vlasti od Ive Žinića.

- Upravo ta analiza bit će temelj za buduću reorganizaciju, a u prvom redu u planu je ustrojstvo jedne ustrojstvene jedinice u kojoj će županijski službenici biti na raspolaganju fizičkim i pravnim osobama s potresom pogođenih područja, dodao je Celjak.

Dosadašnji župan Ivo Žinić prvobitno rekao je kako će se za početak prvo malo odmoriti na politike, no to ne znači i da će u potpunosti napustiti politiku, a posebice nakon toliko godina rada.

- I dalje ću nastaviti rad za opće dobro. Tridesetak godina sam to radio, od samog početka, točnije od Domovinskog rata, u Domovinskom ratu, u obnovi, a kasnije u pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji, ali i u ovih šest i pol godina mandata u Sisačko-moslavačkoj županiji, kazao je Žinić istaknuvši kako brojni planirani projekti nisu mogli biti realizirani brzinom kojom je to planirao zbog pandemije i potresa.

Na pitanje obnove dosadašnji župan Žinić iznio je stav da će obnova trajati od 10 do 20 godina.

- Obnova je tek u začetku, mislim da su neke stvari dobro napravljene. Osnovan je Stožer za obnovu koji ovdje radi punom parom i to je velika stvar ove Vlade. Velika financijska pomoć koja je došla u jedinice lokalne samouprave i u Županiju je nešto što je doprinijelo tome da normaliziramo stanje. Mi smo tim novcem uredili i prostore zgrade Županije. Djelovali smo izvan svojih prostora, većina institucija nema svoje prostore, mnogo objekata srušeno, ne ide dinamikom kojom očekivali. Onaj tko misli da će biti brže je u zabludi. Ono čime nisam zadovoljan i mislim da je velika greška je organizacija kontejnerskog naselja. Mislim da je to velika zabluda. Trebalo je na drugačiji način smjestiti ljude i tu će biti problema do kraja godine. Mnogi ljudi u takvim uvjetima neće izdržati dugo, vjerujem da će biti i nekih buntova, zaključno je rekao Ivo Žinić.