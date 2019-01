Ivan Đakić: Nisam tatin sinčić, moja imovina posljedica je vizije i predanog rada

Buka koja se proteklog mjeseca stvorila oko Ivana Đakića ne pokazuje nikakve znakove stišavanja, barem ako je suditi po stupnju interesa kojeg je probudio kod hrvatske javnosti. Otkako je svojom nevjerojatno neprimjerenom izjavom na Facebooku uvrijedio sve pravoslavne vjernike, medijska fascinacija ovim mladićem ne jenjava.

Mediji su od tog dana zasukli rukave i tako otkrili da se ovaj mladić može pohvaliti impresivnom biografijom s obzirom na to da je sa svega 22 godine, Đakić vlasnik hotela i luksuznog voznog parka. No nakon što je pušten iz pritvora gdje je bio zadržan zbog širenja govora mržnje, mladi Đakić se izgleda studiozno posvetio preispitivanju svojih odluka. Tako je za 24 sata kazao kako se srami svojih postupaka te da bi najradije samog sebe kaznio za ono što je učinio.

- Razmislio sam o svojem postupku isti tren nakon što sam stisnuo objavu na Facebooku. Javila mi se mama i svašta mi napisala u vezi s tom slikom. Meni je iskreno žao, nisam nacionalist i nije mi bila namjera potaknuti nikoga na bilo kakvu mržnju ili nasilje. Poznat sam kao veliki šaljivac i to je bila čista šala. Moj profil je privatan i mogu ga vidjeti samo moji prijatelji, oni koje prihvatim. Znam tko je poslao tu fotografiju na Forum mladih SDP-a, to će se istragom utvrditi i vjerujem da će i oni biti pozvani da daju izjavu, ali kad ja kažem kako je do objave došlo i koja je bila namjera, mislim da će se na to drukčije gledati. Ovo je isključivo rat SDP-a protiv mog oca Josipa. Ponavljam, nisam nacionalist, tako nisam odgojen, a i moja majka je druge vjere – kazao je Đakić.

Ističe kako će platiti novčanu kaznu za svoju nedjela koliko god ona iznosila, te da je svu svoju imovinu stekao sam. - Za ovaj hotel plaćam najam, hotel je od moje firme, ali ona plaća najam ljudima koji su vlasnici objekta. Sve ovo je posljedica vizije i predanog rada. Imam dobru kuhinju, no ljudi ne dolaze sumnjajući kako sam do ovoga došao. Ipak, nakon ovoga što mi se dogodilo imam više gostiju, dolaze mi dati podršku, žao im je jer znaju da nisam problematičan tatin sinčić – rekao je Đakić.

>>Pogledajte video: Ivan Đakić