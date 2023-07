Ispovijest svjedoka tragedije kod Murtera: 'Ti tražiš jaknu s 10 tisuća eura, a ubio si čovjeka upravo'

Teška pomorska nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 19,35 sati u Murterskom moru. Motorna jahta udarila je u ribaricu i tom prilikom poginuo je 61-godišnjak muškarac koji je kao kuhar radio na brodu. Policija je izvijestila da je uhićen i priveden kapetan motorne jahte koji je izazvao pomorsku nezgodu. Teško je prekršio propise o sigurnosti pomorskog prometa, navodi se u policiji.

Video: U pomorskoj nesreći kod Murtera poginula jedna osoba

Za Morski.hr govorio je svjedok Karlo Magić koji je sa svojom posadom vidio što se događa i pohrlio pomoći nastradalima.

"Neki detalji koje čitam po medijima, nisu točni. Ja sam se nalazio 150 metara od broda Mašun i zapovjednik Mašuna i ja bilo smo na telefonskoj vezi, kad se to dogodilo. U tom momentu je viknuo na telefon: 'Vozi na nas jahta, evo će nas pogoditi!!!' I on je uletio u kabinu i viknuo posadi da bježe. Nama su došli s naše desne strane, pod kutem između 30 i 40 stupnjeva i pod tim kutem je taj gliser naletio na ribarski brod Mašun. Znači kod krmenog partira i jednostavno zapovjednik Jakovljev nije imao vremena reagirati i bilo što napraviti", tvrdi Karlo Magić.

"Nakon toga jahta je gurala cijeli brod Mašun jer su mu i dalje propele vrtjele. Znači, zapovjednik jahte nije još isključio motor! Osim toga, sva stakla s lijeve, desne i prednje strane na jahti bila su u zavjesama. Ja ne kažem da se iznutra ne vidi vanka, ali iz vani se unutra nije ništa vidjelo. Radar je radio sve do potonuća tog broda", kazao je između ostalog.

"Zapovjednik jahte vikao je na ženu, dok su mu djeca bila u panici; da gdje mu je jakna crvene boje, da je u njoj 10 tisuća eura! Moj mornar mu je rekao: "Ti tražiš jaknu s 10 tisuća eura, a ubio si čovjeka upravo". A on na to kaže "Ali ja nisam kriv!" Mašun je veliki brod. Svaki normalan čovjek koji je proveo neko vrijeme na timunu, za upravljačem od jahte, on bi vidio brod. Na kraju krajeva, mi smo bili samo dva broda i na pučini nikoga nije bilo, nego Mašun, moje plovilo i ta jahta. A mi je nikako nismo mogli vidjeti, jer nam je dolazila skroz s desne strane, pod kutom između 30 i 40 stupnjeva. Kad je Tome Jakovljev vidio, već je bilo gotovo" tvrdi Magić.

Policija je provela kriminalističko istraživanje te izvijestila da je osumnjičeni vozač motorne jahte zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz čl. 225. st. 4. Kaznenog zakona, predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

"Do pomorske nezgode je došlo na način da je osumnjičeni 51-godišnjak, upravljajući motornom jahtom u svojstvu kapetana, teško prekršio propise o sigurnosti pomorskog prometa tako što je zanemario važnost savjesnog izviđanja i promatranja radi potpune procjene situacije, a isto tako je zanemario i važnost kretanja sigurnom brzinom u plovidbi. Zbog navedene nesmotrenosti, velikom je brzinom, neprimjerenom gustoći i broju plovila na moru, naletio na bočnu stranu ribarskog plovila i uzrokovao veliku materijalnu štetu dok je od siline udara oštećena kabina ribarskog plovila u predjelu kuhinje u kojoj je od posljedica naleta motorne jahte na mjestu smrtno stradao 61-godišnji član posade", priopćila je policija.