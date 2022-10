VIDEO Ispovijest Ivana Lepana: 'Odmah sam ja tražio biskupa da ga premjesti, da ga makne, da ovaj malo dođe pameti'

Ivan Lepan iz Sikirevaca kod Slavonskog Broda nedavno je u razgovoru za Večernji list javno iznio optužbe i dokaze o svećenikovoj neprimjerenoj komunikaciji s njegovom suprugom. Župnik je, kako je rekao, njegovoj supruzi slao golišave fotografije, poruke neprimjerenog sadržaja i zavodio je. Sada je ispričao kako je sve otkrio, a javnost je za slučaj doznala kada je na svom Facebook profilu objelodanio kakve je poruke župnik Stjepan Šumanovac razmjenjivao s njegovom suprugom.

'Bilo je tih priča stalno, i mislio sam da je nemoguće da nisu istinite baš sve. Osim toga svi su mogli vidjeti te žene po cijele dane u župnom dvoru, normalno da čovjek pomisli svašta. Ali nitko ništa nije vidio, naravno. Nego kasnije je ispalo da je sve vidjelo njih 100, samo su šutjeli', priča Lepan kako mu je župnik oduvijek bio pomalo sumnjiv.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No prave probleme župnik mu je zadao kada se počeo udvarati njegovoj supruzi. 'Ja sam jednom prilikom ušao u kuću i vidim žena se dopisuje, a kad sam ja ušao ona makne mobitel od sebe. Pitao sam ju s kim se dopisuješ, ona kaže s nikim. Dobro, pomislim ja, možda mi se učinilo. Vidio sam još jednom nešto sumnjivo, malo prčkao po mobitelu, ali nisam našao ništa sumnjivo', priča Lepan.

Trajalo je to tako neko vrijeme, njemu je sve bilo čudno, ali nije bilo nikakvih eksplicitnih poruka. Samo neki komplimenti. Nije mu to bilo baš zabrinjavajuće tada. No sve se počelo komplicirati. Supruga je postajala nervozna. 'Odmah sam primijetio sve na njoj, isti dan, kada joj je počeo pisati da ju doživljava kao muškarac, a ne kao svećenik. Išao sam provjeriti poruke, kad ono pin na mobitelu. Do tada ga nije bilo', priča Ivan.

'Kada je došla kući s posla otvoreno sam ju pitao, je l' nešto nije u redu, je l' ju netko ucjenjuje, vidio sam da je nervozna. Ali ona je stalno govorila kako nije ništa, a bila je nervozna jer je osjećala krivnju, naravno. Vjerojatno i ona njemu odgovori. I traje to tako danima. Ja joj kažem, vidim da nešto nije u redu, vidim da se s nekim dopisuješ. I vidim da nešto nije dobro, čim si tako nervozna. Ja ću naći o čemu se radi, a ti razmisli sada hoćeš li mi reći ili ne', priča Ivan kako je na kraju otkrio poruke na ženinom mobitelu, te se cijelu noć preispitivao 'što je on Bogu skrivio' i 'ubio' se od tuge.

'Zatvorio sam se u radionu i slušao Tomu Zdravkovića. Ujutro sam joj rekao da mi sve kaže ili ću sve javno objaviti, jer sam našao poruke i dopisivao se s njim, s njenog mobitela, ruke su mi se tresle. PIN je bio njegovo godište. Kad sam joj rekao da znam da ima nešto sa župnikom, počela se tresti, ali ona je tvrdila da su poruke, koje su u međuvremenu obrisane, bile normalne. Ja kažem, pa kad su bile normalne zašto si zaključala mobitel', nije se dao smesti Ivan. Dao je rok ženi da mu sve prizna no ona to nije napravila. Kada je otišla na posao sve je ispričao djeci, koja su stala na njegovu stranu, a nazvao je i njezinu, te njegovu obitelj. 'svi su bili u šoku, jer ta je žena u svemu bila moralna vertikala. Ali ja sam znao da me nije prevarila, da je sve stalo na porukama i djeci sam rekao kako će sve biti dobro među nama, kako će biti i bolje nego prije, jer sad znamo da smo pogriješili.'

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.09.2022., Sikirevci - Svecenik iz Sikirevaca (Stjepan Sumanovac) navodno je uhvacen u aferi s udanom mjestankom. Prema tvrdnjama njezinog supruga svecenik je navodno seksualno uznemiravao i druge zupljanke i s njima razmjenjivao poruke eksplicitnog sadrzaja. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Kći je poslala mami poruku i kada je supruga došla s posla, sve je priznala, i udvaranje i neprimjerene poruke i golišave fotografije, ali bilo je kasno. Ivan je već donio odluku da sve javno objavi. 'Plakala je, rekla je nemoj, ali ja sam već odlučio. Vikala je da nisam normalan'.

I sve je objavio na Facebooku, a javio se odmah i biskupu. Ovaj ga je primio i obećao da će svećenika premjestiti. 'Ja nisam htio njega linčovat, htio sam da ga premjesti, da ne glumi tu više šerifa po selu. Da ga stavi negdje dok se ne opameti malo. On je svećenik, on se ne smije udvarati ženama, mora ih odvratiti od sebe', zaključuje Lepan te dodaje kako su ga u selu svi osudili jer su voljeli župnika, ali je dobio veliku podršku javnosti.

Epilog ove priče je da je sikirevački župnik Stjepan Šumanovac razriješen dužnosti. Potvrđeno je to iz Tiskovnog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije, a odluku os tome donio je nadbiskup Đuro Hranić.