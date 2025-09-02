Isplata povratne naknade ne smije se uvjetovati kupnjom u trgovini

Problemi s povratom ambalaže i neisplatom naknade za povratnu ambalažu u trgovinama diljem Hrvatske sve su češći, pa je nakon obustave otkupa staklene ambalaže u brojnim županijama i pokušaja nekih trgovaca da otkup i isplatu naknade za povratnu ambalažu uvjetuju kupnjom u njihovoj trgovini, udruga potrošača "Halo, inspektore" od Fonda za zaštitu okoliša i ekološku učinkovitost zatražila je dodatna obrazloženja. Uočeno je i da neki trgovci umanjenju iznose naknade od 0,10 eura ako netko u vrijeme zastoja s prikupom staklene ambalaže želi odmah dobiti pripadajući iznos.

"Tvrtka koja je zbog isteka dozvole za gospodarenjem otpadom privremeno prekinula s oporabom i prikupljanjem staklene ambalaže koja je u depozitnom sustavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od nadležnih je tijela ishodila novu dozvolu te bi sustav povrata boca u trgovinama trebao funkcionirati u punom kapacitetu", navodi se u odgovoru Fonda. To znači, kažu u udruzi, da više ne bi trebalo biti problema s otkupom staklene ambalaže, čak ni u reciklažnim dvorištima, a najmanje u trgovačkim centrima koji se još znaju izvlačiti na FZOEU, pa su zbog toga kontrolori Fonda krenuli u snažniji nadzor trgovaca.

"U ljetnim mjesecima događalo se da pojedini trgovci privremeno obustave preuzimanje staklene ambalaže od građana zbog popunjenosti skladišta. Kontrolori Fonda na terenu diljem Hrvatske pratili su situaciju te po potrebi preusmjeravali raspoloživog skupljača da pokupi ambalažu iz popunjenih skladišta kako bi trgovac mogao ponovno započeti s preuzimanjem ambalaže i isplatom povratne naknade građanima. Od početka lipnja do sredine kolovoza ukupno je provedena kontrola na 596 prodajnih mjesta, od čega je utvrđeno da 34 prodajna nisu preuzimala staklenu, a dio njih ni ostalu ambalažu. U slučajevima gdje su trgovine neopravdano građanima uskraćivale isplatu povratne naknade ili su ograničili vrijeme preuzimanja ambalaže Fond je reagirao pismenim putem i tražio usklađenje prodavatelja s ugovornim i zakonskim obvezama. Ako trgovine nisu uskladile svoje poslovanje s pozitivnim propisima Fond je zatražio inspekcijski nadzor Državnog inspektorata", navodi se.

Sve trgovine veće od 200 četvornih metara, kao i osobe koje upravljaju reciklažnim dvorištem, dužne su, bilo ručno ili putem uređaja od potrošača preuzimati PET, AL/Fe i staklenu ambalažu od pića i napitaka volumena 0,2 do 3 litre koja na sebi ima oznaku "Povratna naknada". "Iznos povratne naknade u visini od 0,10 eura po jedinici vraćene ambalaže isplaćuje se u odgovarajućem novčanom iznosu i bez postavljanja uvjeta kupnje proizvoda iz trgovačkog asortimana.

Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su od posjednika preuzimati otpadnu ambalažu od pića u okviru svog prodajnog objekta ili unutar reciklažnog dvorišta tijekom cijelog radnog vremena, i to u količini do 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom posjedniku, s time da smiju preuzeti i veću količinu ako tako odluče", ističu u Fondu. – Trgovci i reciklažna dvorišta moraju primati i ručno, ako im je automat u kvaru. Potrošači na to imaju pravo, a trgovci obvezu – kažu u "Halo, inspektore".