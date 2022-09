Ispitani svi svjedoci, no poduzetnik, sutkinja i odvjetnik ostaju u pritvoru

Svi svjedoci u slučaju u kojem se sumnjiče Blažo Petrović, Maja Šupe i Branimir Zmijanović za primanje odnosno davanje mita su ispitani, no trojac i dalje ostaje iza rešetaka splitskog zatvora. Naime prihvaćena je žalba USKOK-a te je svima određen istražni zatvor i zbog opasnosti od ponavljanja djela. To znači da svi u pritvoru ostaju do daljnjeg, s tim da bi Maja Šupe mogla izaći na slobodu čim je DSV razriješi dužnosti što je sama zatražila.

Ona je bila sutkinja u jednom postupku protiv Petrovića a USKOK je sumnjiči da je primila 15.000 eura mita kako bi donijela presudu u njegovu korist. Uhićeni si koncem kolovoza, a do sada je ispitano 20 svjedoka.

