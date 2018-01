ISIL nije nestao, teroristi su se samo malo pritajili

Iako je teroristička organizacija Islamska država teritorijalno poražena i u Siriji i u Iraku, svijet se i dalje suočava s njihovom krvoločnom ideologijom. A njome je uspjela privući mlade ljude i žene, ciljajući na njihove emocije i probudila njihovu mržnju i bijes prema svim neistomišljenicima.

ISIL je uzdrmao stabilnost cijelog svijeta i njegovu će ideologiju biti jako teško uništiti. U tri godine postojanja kalifata postao je međunarodna teroristička organizacija koja je preuzela “pokroviteljstvo” nad globalnim terorizmom od Al-Qa’ide. Analitičari su sigurni da će ISIL i njegova politika nastaviti postojati kroz neke buduće sunitske džihadističke skupine koje mogu nastati kao oblik otpora ne samo šijitskoj većini u tom dijelu Bliskog istoka već i cijelom kršćanskom svijetu.

Čežnja za kalifatom

ISIL sebe definira kao sunitsku zajednicu, no na isključiv način. Po toj definiciji samo su oni suniti. Zbog toga mnogi sunitski autoriteti u njima i sličnim pokretima vide povratak ideji haridžizma, rane i zapravo prve islamske sekte koja je imala vrlo isključiva, selektivna i doslovna tumačenja Kur’ana. Svi koji nisu slijedili njihov put bili su proglašeni nevjernicima i protiv njih je bila dopuštena upotreba sile. Stoga je ISIL pozvao na “islamski ustanak diljem svijeta i povratak slavne vladavine islama”, kao što je bilo prije više od 1400 godina.

Islamska država propovijeda verziju džihada koja predstavlja militantnu formu suvremene islamske političke ideologije, koja traži način da ponovno uspostavi islamski kalifat – državu koja ima nadležnost nad svim muslimanima te da nametne grubu verziju islamskog zakona zasnovanu na doslovnoj interpretaciji Kur’ana i izreka i prakse Božjeg Poslanika. ISIL je zapravo prihvatio “islam” koji su ugledni islamski teolozi davno odbacili kao krivovjerje, a podržali su ga samo vehabijski i selefijski krugovi u islamskom svijetu, najviše u Saudijskoj Arabiji. Zastrašujući su podaci kako je teroristička skupina Islamske države u tako kratkom roku izvela više od 1800 samoubilačkih napada u Iraku, Siriji i ostatku svijeta, pri tome ubivši oko 200.000 ljudi.

Prema obavještajnim podacima, ISIL-u u Iraku i u Siriji pridružilo se 50 do 60 tisuća muškaraca i žena, uključujući oko osam do 10 tisuća iz Europe, i više od 12 tisuća iz Rusije, Kavkaza i na tisuće iz Magreba, Bliskog istoka, Azije, Australije, Sjedinjenih Država, pa čak i Maldiva. Uz njih su i deseci tisuća boraca koji su se kalifatu pridružili iz Iraka, odakle potječe, te iz Sirije, zemlje na koju se proširio. Organizacija je u jednom trenutku imala čak više od 120.000 boraca, sposobnih kontrolirati golem teritorij Sirije i Iraka, što se vidjelo u sposobnosti da tijekom četiri godine kontinuiranog rata vodi desetke bitaka na nekoliko fronta.

Danas ISIL diljem svijeta ima simpatizere i pristaše koji su u svakom trenutku spremni izvesti terorističke napade. Koliko se ta teroristička skupina proširila, dokazuje i to što se tijekom rata u Afganistanu početkom osamdesetih godina vrlo malo džihadista pridružilo redovima “mudžahedina” koji su se borili protiv SSSR-a, procjena je ne više od 350 do 400 boraca iz zapadnoeuropskih zemalja.

Zahvaljujući internetu, koji je bio najmoćniji alat koji privlači mlade ljude i obitelji, i to ne samo da se pridruže terorističkoj organizaciji Islamskoj državi nego i da se prikažu „nepravda i zlostavljanje muslimana na Bliskom istoku koji trpe zbog zapadnih ambicija da zauzmu njihovu zemlju i nekažnjeno ubijaju muslimane“, ISIL je uspio mobilizirati tako velik broj boraca i pristaša. Ta teroristička skupina danas se sastoji od inteligentnih i obrazovanih ljudi koji se mogu prilagoditi svim sigurnosnim mjerama poduzetim protiv njihovih metoda.

Od velikog značenja ISIL-u je bilo neizmjerno iskustvo simpatizera koji su mu se odlučili pridružiti. Među pristašama koji su im se pridružili bili su liječnici, inženjeri, nositelji diploma raznih sveučilišta, uključujući stručnjake s velikom sposobnošću u propagandi. Ti su ljudi kalifatu poslužili da stvori redovite časopise, audioporuke i kratke filmove na mnogim jezicima i integriraju široko rasprostranjene internetske igre s fotografijama stvarnih bitaka i likvidacija. ISIL i dalje svakodnevno, putem interneta, emitira golemu količinu propagandnog materijala, što je način da štiti svoje ideje i ideologiju od nestanka. Štoviše, sve više ljudi danas samostalno, kao vukovi samotnjaci, izvode terorističke napade u ime ISIL-a iako nikada nisu imali dodirne točke s tom terorističkom skupinom. ISIL je koristio “ubijanje uživo” kako bi pokazao moć nad svojim “slabim neprijateljima”, a snimanje svojih napada nastavili su i vukovi samotnjaci diljem Zapada.

Unatoč tome što je ISIL poražen u Siriji i u Iraku, imaju jaku i moćnu infrastrukturu ne samo na Bliskom istoku i afričkom kontinentu već i u zapadnoeuropskim zemljama kao i u SAD-u. Da za ISIL gubitak teritorija u Iraku i u Siriji ništa ne znači s obzirom na to da je njihov cilj ubiti što više kršćana i neistomišljenika, dokazuje i obraćanje njihova glasnogovornika Abu Muhammeda al-Adnanija prije što nego je ubijen. Adnani je pripremio sljedbenike na gubitak svih gradova pod kontrolom te da uspon i pad same grupe treba promatrati kao povijesni tijek događanja stvari. Naglasio je kako je gubitak teritorija samo nova faza u borbi protiv neprijatelja te da to nije kraj, već da borba samo poprima drugi oblik i formu.

“Misliš li, Ameriko i Europo, da je poraz gubitak gradova ili teritorija? Jesmo li poraženi ako izgubimo gradove u Iraku i budemo potisnuti u pustinju? Hoćemo li biti poraženi ako izgubimo Mosul, Sirt, Raku ili sve gradove koje smo osvojili i vratimo se tamo odakle smo počeli? Pobjeda je kada je neprijatelj u potpunosti poražen. Stvarni poraz je gubitak volje i želje za borbom što mi nikada nećemo izgubiti. Vođa Abu Bakr Al Bagdadi davno vam je rekao da ćemo rat prenijeti u vaša dvorišta, a to se već događa”, zaprijetio je Adnani upozorivši da će ono što tek dolazi biti još gore za Alahove neprijatelje.

Kad će opet udariti?

Zapadne obavještajne službe ozbiljno su shvatile prijetnje Adnanija s obzirom na to da se najmanje 6000 stranih boraca Islamske države, prema podacima obavještajnih službi, vratilo u svoje zapadnoeuropske zemlje, kao i u zemlje bivše Jugoslavije nakon poraza ISIL-a u Iraku i Siriji. Većini povratnika gubi se svaki trag te su postali ozbiljna sigurnosna prijetnja za domicilne države.

Prikupljeni podaci nakon pada administrativnih centara ISIL-a kao što je bila Raka pomogli su da se potvrdi identitet 19.000 od više od 40.000 pripadnika ISIL-a iz 110 zemalja, koliko se procjenjuje da je pristiglo u Irak i Siriju u namjeri da se priključi džihadistima. Svijet stoji pred velikim iskušenjem. Nitko ne zna kada će i gdje ti teroristi udariti. Ali, ono što je evidentno, gubitak teritorije ne znači i potpuni nestanak ISIL-a jer džihad se već godinama seli, od Afganistana pa sve do Mijanmara. Možda će ISIL izgubiti svoje ime, ali lažni džihad i terorizam zasigurno će se nastaviti pod drugim imenom.