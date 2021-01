Iranci pokazali rakete: uzdrmani Trump može udariti na oproštaju

Nakon što nije uspio putem puča spriječiti preuzimanje vlasti novoizabranog predsjednika Joea Bidena, svijet se pita koji je sljedeći očajnički potez Donalda Trumpa koji pod svaku cijenu želi zagorčati život Bidenovoj administraciji. Svijet sa strepnjom promatra hoće li se Trump 11 dana prije kraja mandata odvažiti te okruniti svoj četverogodišnji mandat i napasti svog, kako je uvijek naglašavao, najljućeg neprijatelja, Iran?

Salami: Čeka ih noćna mora

Naime, Trump je još 12. studenoga razmatrao opcije napada na iransko nuklearno postrojenje te se raspitivao za opcije na sastanku u Ovalnom uredu sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu sigurnost, uključujući potpredsjednika Mikea Pencea, državnog tajnika Mikea Pompea, novog ministra obrane Christophera Millera i generala Marka Milleyja, načelnika glavnog stožera američke vojske. Još tada su gotovo svi bili za opciju napada na Iran osim generala Marka Milleyja, koji se tome usprotivio i upozorio da bi takva vojna akcija mogla izazvati širi sukob diljem Bliskog istoka, a možda i šire te bi američke vojnike, koji se nalaze na Bliskom istoku, dovela u opasnost jer je Iran nakon likvidacije generala Qassema Soleimanija te raketiranja američke vojne baze u Iraku pokazao koliko je vojno moćna sila.

Da Trump još nije isključio opciju napada na Iran dokazuje i činjenica kako je na dan kada je pozvao svoje pristaše da krenu u prosvjed na zgradu Kongresa, puštena je snimka kako Iran, na godišnjicu ubojstva generala Sulejmanija, putničkim se zrakoplovom u znak osvete zabija upravo u zgradu Kongresa, na što je odmah obavještajna služba reagirala kazavši kako je to “fake news”.

Iran je prijetnje i mogući napad shvatio ozbiljno i ne isključuje mogućnost da u zadnjih desetak dana Trump napadne iransko nuklearno postrojenje. Stoga je Iran jučer demonstrirao svoju silu pokazujući Trumpu i cijelome svijetu kako nisu lagani zalogaj i indirektno mu uputili poruku kako bi SAD mogući napad na njih mogao skupo stajati. Tako je iranska Revolucionarna garda pokazala podzemnu raketnu bazu na tajnoj lokaciji u Perzijskom zaljevu.

Foto: Wana News Agency/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Missiles are seen at an underground missile site of Iran's Revolutionary Guards at an undisclosed location in the Gulf Missiles are seen at an underground missile site of Iran's Revolutionary Guards at an undisclosed location in the Gulf, in this picture obtained on January 8, 2021. IRGC / WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. WANA NEWS AGENCY

Zapovjednik iranske Revolucionarne garde general bojnik Hosein Salami kazao je da je “to jedna od nekoliko baza u kojima su smješteni strateški projektili mornarice Revolucionarne garde”, naglasivši da je Iran prošle godine izgradio podzemne “raketne gradove” uzduž obale Zaljeva i upozorio neprijatelje Irana da im prijeti “noćna mora”.

– Ti projektili imaju domet od nekoliko stotina kilometara, vrlo su precizni, mogu zaobići elektroničke uređaje neprijatelja i imaju golemu razornu moć – istaknuo je Salami potvrdivši kako su snage Iranske Revolucionarne garde u punoj pripravnosti i spremne na žestoki i trenutačni odgovor.

Prijetnju Americi uputio je i iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei kazavši da su projektili njegove zemlje sada u mogućnosti srušiti američke zrakoplove u regiji, ako pređu njihove granice.

– Naše su rakete pogodile američku bazu Ain Al-Assad u Iraku – kazao je ajatolah Hamenei naglasivši kako SAD jako dobro zna silu Irana i uzima to u obzir.

– Nećemo niti trenutka oklijevati u žestokom odgovoru neprijatelju i nanijeti ćemo mu udarac kojeg će zapamtiti zauvijek – zaprijetio je ajatolah.

Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif upozorio je kako imaju informacije da izraelski špijuni planiraju napade na pripadnike snaga SAD-a u Iraku, kako bi izazvale rat između SAD-a i Irana.

– Iz Iraka smo dobili informacije da izraelski špijuni-provokatori planiraju napade na pripadnike snaga SAD-a u Iraku, kako bi suočile Trumpa s lažnim razlogom za ratovanje – upozorio je Zarif američkog predsjednika na odlasku da ne nasjeda na zamke napomenuvši da će posljedice bilo kakvog napada na Iran biti posebno teške za Izrael koji će u tom slučaju biti meta iranskih dalekometnih projektila.

Zarif je optužio Trumpa, za kojeg kaže da je opsjednut Iranom, kako “umjesto da se bori protiv korone u SAD-u, on baca milijarde da bi letjeli bombarderi, te šalje armade u regiju”. Naime, američka vojska je, osim nosača aviona, dovezla B-52 bombardere na Bliski istok jer B-52 ima potencijal da nosi nuklearno oružje, a istovremeno je poslala nuklearne podmornice u Zaljev.

‘Protjerivanje Amerike’

Istodobno, iranski je parlament predstavio zakon kojim se obvezuju sve vlade da “eliminiraju državu Izrael u roku od dvadeset godina i rade na istjerivanju američkih snaga iz regije”. O tom bi se zakonu u parlamentu trebalo glasati u ponedjeljak 11. siječnja. Zakon uključuje 16 točaka pod nazivom “Iran uzvraća”, kao mjeru odgovora na atentat na zapovjednika snaga Quds u Iranskoj Revolucionarnoj gardi Qassema Soleimanija. Obvezuje iransku vladu da “poduzme potrebne mjere koje dovode do eliminacije Izraela do ožujka 2041. Prema jednoj od točaka pod nazivom “Protjerivanje Amerike iz regije”, zakon predviđa da će “vlada i iranske oružane snage poduzeti potrebne mjere za uklanjanje vojnih snaga Središnjeg zapovjedništva američke vojske iz regije”.

Nakon što je Iran stavio Trumpa na Interpolovu tjeralicu, to je isto učinio i Irak, na čijem teritoriju je i ubijen Soleimani.