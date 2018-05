Iran proglašen krivim za napad 11. rujna bez dokaza

Newyorški okružni sudac George Daniels presudio je kako Iran, tamošnja središnja banka i Iranska revolucionarna garda moraju žrtvama napada 11. rujna platiti šest milijardi dolara. Presuda je stigla nakon što je sudac Daniels u New Yorku utvrdio kako ima temelja u tvrdnji da je Iran odgovoran za napad u kojemu je nastradalo više od tri tisuće ljudi. Tužbu je podnijela rodbina 1008 žrtava.

Otmičari Saudijci

Prema presudi, 12,5 milijuna dolara isplaćuje se za gubitak supružnika, osam i pol za roditelja, osam i pol za dijete, 4,25 milijuna za brata ili sestru. Kamata na svaku godinu je 4,96 posto. Riječ je o generičkoj presudi koja stupa na snagu ako se optuženi odbije braniti. Presuda se u teoriji i može provesti jer u SAD-u leži milijarde dolara vrijedna iranska imovina koja je tijekom godinama zamrzavana. I ne samo u Americi već i u Europi. No, svi su svjesni kako je presuda doista propagandne naravi te sasvim sigurno tražena odšteta neće biti i naplaćena. Sudac Daniels i prije je donosio slične presude.

U dva je navrata već presuđivao slične odštete za tragičan napad, 2011. i 2016. godine. Ali Hamnei, Ali Rafsanjani, Revolucionarna garda, ministarstvo informiranja i sigurnosti trebali su prema toj presudi iz 2011. platiti sedam milijardi ne temelju 47 rođaka žrtava. Službeni se Teheran još nije oglasio o ovoj posljednjoj presudi, a vjerojatno niti neće jer je već prije te odluke proglašavao smiješnima jednostavno iz razloga što niti jedan od napadača na newyorške Twinse – nije bio Iranac. A niti jedna istraga nije pronašla niti jedan trag koji bi vodio izravno prema Iranu. Jer, 15-orica su terorista bili građanima Saudijske Arabije, dvojica Ujedinjenih Arapskih Emirata, jedan je bio iz Egipta, jedan iz Libanona.

Iskazi iranskih prebjega

I opet tužba iz 2004. godine zbog koje je donijeta ova najnovija presuda tvrdi da je Iran ipak na neki način imao veze s napadima u kojima su se navodni pripadnici Al-Qa’ide putničkim avionima zabijali u zgrade nebodera te u Pentagon. No, zato kod Danielsa ima tužbi u kojima rodbina žrtava traži odštetu od Saudijske Arabije u kojima se čak tvrdi kako je Riyad podupirao teroriste u njihovim namjerama. Do sada je Daniels odbijao zahtjeve Saudijske Arabije da se one odbace. Nakon 2016. godine kada je donijet zakon Justice Against Sponsors of Terrorism Act rodbina žrtava terorističkih napada dobila je i zakonski temelj da tuži vladu bilo koje države ako se utvrdi da je njezin građanin sudjelovao u terorističkom napadu gdje je žrtva izgubila život. Tako je i ova tužba podnijeta 2004. godine, a postala je pravomoćnom nakon donošenja tog zakona. Normalno, nije sudac Daniels donio presudu na temelju vlastitog promišljanja.

Kako objavljuju američki i njima saveznički mediji, dokaz su iskazi iranskih prebjega koji su službovali u Revolucionarnoj gardi i spomenutom iranskom ministarstvu.

Prema tim iskazima, Iran je omogućio nesmetanu cirkulaciju pripadnika Al-Qaide prema Afganistanu bez da su im i pregledavali putovnice. Dokaza o izravnom sudjelovanju u napadu ipak nema.