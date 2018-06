Inzko podsjetio na svoje moćne ovlasti, no pozvao političare da nađu "domaća" rješenja

Visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko izjavio je u srijedu kako se i dalje očekuje da političari u toj zemlji postignu dogovor o izmjenama izbonog zakona jer bi to bilo najbolji izlaz iz sadašnje krize, no nije isključio mogućnost nametanja rješenja sukladno ovlastima koje još uvijek ima, iako ih već godinama ne koristi.

"Mogu potvrditi da bonnske ovlasti i dalje postoje, no to je posljednja alternativa", kazao je Inzko novinarima u Sarajevu nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) koji je u protekla dva dana u redovitom šestomjesečnom ciklusu razmatrao stanje u BiH.

Upravni odbor PIC-a čine najutjecajnije zapadne zemlje te Rusija i Turska a zadaća mu je usmjeravati rad Ureda visokog predstavnika (OHR).

Inzko je potvrdio kako je najvažnijom temom bila priprema za predstojeće izbore u BiH zakazane za 7. listopada uključujući tu napore koje poduzima Središnje izborno povjerenstvo kako bi se oni proveli na zakonit i regularan način, ali i nastojanja da se postigne sporazum o izmjenama izbornih pravila sukladno odluci Ustvanog suda BiH iz 2016. godine po prizivu Bože Ljubića.

Inzko je pojasnio kako u međunarodnoj zajednici očekuju dogovor o tome na koji način birati zastupnike u Dom naroda parlamenta Federacije BiH jer se odluka Ustavnog suda i odnosi samo na to.

Nije niti rječju spomenuo nove modele biranja članova Predsjedništva BiH iz Federacije BiH, što je tema na kojoj inzistira HDZ BiH i zbog čega se mjesecima bez rezultata pregovara između najutjecajninih hrvatskih i bošnjačkih političkih stranaka.

Inkzo je kazao kako je Upravni odbor PIC-a na stajalištu da je za to nužno "domaće" rješenje.

"Trenutačno ne razmatramo korištenje bonnskih ovlasti no one još postoje i mjesece do izbora treba iskoristiti kako bi se našlo dobro domaće rješenje koje bi potrajalo i idućih godina. Ako BiH želi postati kandidatikinjom za EU mora biti u stanju postići dogovor i kompromise. To je i politika EU jer je su sva njena politika i njena rješenja rezultat kompromisa", kazao je Inzko.

Potvrdio je kako međunarodna zajednica i dalje drži da je ponašanje HDZ BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kod donošenje izmjena zakona o kaznenom postupku bilo neprihvatljivo jer su se oni zalagali za rješenja koja nisu sukladna međunarodnim standardima.

Riječ je o nužnosti dopune zakona u onim odredbama koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim a odnose se na primjenu mjera tajnog praćenja u slučajevima organiziranog kriminala, korupcije i terorizma. Slične izmjene potrebne su i u zakonu o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA).

U slučaju zakona o kaznenom postupku HDZ BiH i SNSD ponudili su rješenja koja, kako je istaknuo Inzko, nisu ispunjavala međunarodne standarde i stoga ih je međunarodna zajednica kritizirala optužujući te dvije stranke i njihove lidere Dragana Čovića i Milorada Dodika da svojim postupcima pogoduju širenju kriminala i korupcije u zemlji.

"Ukoliko želimo modernu BiH kao zemlju s vladavinom prava moraju se poštovati međunarodni standardi i to je bio jedini kriterij (za kritiku)", kazao je Inzko.

Inzko je potvrdio i kako je Upravni odbor PIC-a izrazio zabrinutost zbog pojačanog naoružavanja policije Republike Srpske. Vlasti u tom entitetu naručile su ranije ove godine dvije i pol tisuće pušaka i strojnica iz Srbije.

"Svaka policija može modernizirati opremu no mi ne znamo šta je svrha takve količine oružja. RS bi imala šest tisuća pušaka za policiju, a Slovenija ih ima pet tisuća za cijelu svoju vojsku", kazao je Inzko pojašnjavajući razloga zabirnutosti međunarodne zajednice ovakvim odlukama vlasti u RS-u.