Inspiraciju za govor pronašao sam i kod kuće, promatrajući svoju djecu

Na tribinama u Sinju, rame uz rame, gurali su se lokalci i gosti iz cijele Hrvatske, a među njima, u prvim redovima, političari, generali, biskupi, strani diplomati. Sve je bilo spremno za 309. Sinjsku alku, ali u jednom trenutku, prije nego što je koplje pogodilo alku, publika je zadržala dah iz drugog razloga. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara zakoračio je pred mikrofon, pogledao okupljene i započeo govor koji nije bio protokolarna formalnost, nego poziv na razmišljanje.

Sloboda se trajno brani

– U ratu smo pokazali srce i hrabrost, u miru pokazujemo znanje, snagu i ustrajnost. Jer hrvatski narod nije samo narod ratnika i junaka, već i narod vizije, rada, znanja i nade u bolje sutra. Sloboda se ne osvaja jednom, ona se trajno brani – rekao je mirno, ali dovoljno čvrsto da se svaka riječ stigne do posljednjeg mjesta i gledatelja na tribini.

U nastavku je govorio o nesigurnostima današnjeg svijeta, o odgovornosti za izgovorenu riječ, o demografskim izazovima, tehnologiji i umjetnoj inteligenciji koja može oplemeniti čovjeka, ali ga i otuđiti.

– Današnje vrijeme, iako drukčije, nosi svoje izazove. Hrvatska dijeli iste brige i iste strepnje za budućnost kao i ostatak modernog svijeta. Dok se danas ovdje ujedinjeno veselimo, svijet oko nas biva sve nesigurniji. U vremenu u kojem se sve više govori oružjem, a sve manje dijalogom, pitamo se: Zar nije poraz civilizacije ponovna utrka u naoružanju? Zar nije poraz zdravog razuma brojiti koliko će se više eura, dolara, rubalja uložiti u oružje, kazao je Šušnjara pa poentirao:

– Sloboda je naš trajan zavjet i obveza. Zato dajmo sebi zadatak da osim simboličnim kopljem slobodu branimo i znanjem, poštenjem, mudrošću i odgovornošću. Svakog dana, u obitelji, u radu, u školi, u čuvanju jezika, vjere i običaja. Branimo slobodu time da mladi ostaju na svome, da ne zaboravljamo tko smo i da znamo kuda želimo ići. U društvu u kojem svatko ima pravo na glas, ne smijemo zaboraviti da riječ ima težinu.

S vojvodom smo razgovarali o motivima njegova govora koji je postao viralan i na društvenim mrežama. Javio nam se smiren i odlučan da pojasni svoje riječi.

– Govor sam pripremao ranije. Ovo mi je već četvrti govor, ranijih godina stavio sam naglasak na demografiju, to je najozbiljniji problem u društvu. S obzirom na to da su se počele događati blage naznake poboljšavanja situacije ili barem podizanja svijesti o tom problemu da se poboljšava situacija, prošle godinu sam počeo pričati o trendovima, koji se događaju u našem društvu, dolaze sa zapada. Inspiraciju za ovogodišnji govor sam dobio tijekom godine, prateći što se događa u društvu. Alka je sjajna podloga za poslati i pozitivne poruke, ali i izreći strepnje. Ona je kroz povijest prošla razne promjene, ratove, glad i lijepe trenutke – to daje platformu za naglasiti stvari koje brinu društvo, ali i ono što je dobro. Ove zime osjetio sam nemir među ljudima. Imamo dva-tri aktivna rata u svijetu i još nekoliko kriznih žarišta. Nesigurnost se uvukla u svakodnevicu. Mislio sam da to vrijedi spomenuti, ne da bih ponudio rješenja, nego da potaknem ljude na razmišljanje. To nije politički govor, to je važno naglasiti!

Jedna od jačih poruka bila je i ona o odgovornosti za izgovorenu riječ.

– Da, jer imam dojam da se puno toga banalizira. Olako se izlazi u javnost, vrijeđa, a da se ne provjere činjenice. Idemo u smjeru "daj odmah", gdje kvaliteta pati. To se odnosi na političare, gospodarstvenike, znanstvenike, doktore, vojnike… i, naravno, novinare. Znam da ste vi pod pritiskom tržišta i brzine, ali odgovornost postoji.

Uveli ste i temu tehnologije i umjetne inteligencije. Zašto?

Struka i zakoni uvijek kasne

Taj mi je dio došao 15-ak dana prije Alke. Po struci sam ekonomist, radim u menadžmentu velike firme, često putujem i vidim smjer u kojem idu tehnologija i umjetna inteligencija. Nisam protiv – dapače, može biti korisna – ali važno je tko stvara algoritme i oblikuje buduće navike ljudi, kao i potrošnju. To moraju biti ljudi s karakterom. Tehnologija treba pomoći čovjeku da ostane čovjek, a ne ga otuđiti.

Inspiraciju sam pronašao i kod kuće, promatrajući svoju djecu. Vidim kako se gubi koncentracija, kako mobiteli i stalna povezanost otuđuju. Struka i zakoni uvijek kasne – tako je bilo i s cigaretama, sjetite se koliko je vremena trebalo da se one proglase štetnima. Bojim se da će s tehnologijom biti isto.

Dobio sam puno poruka i pohvala. Mislim da je to uloga javne osobe koja nije vezana za politiku ili neku specijalnost – potaknuti ljude da promisle o stvarima koje su im pred nosom. Na papiru možda djeluje suho, ali uživo, u onoj atmosferi, bilo je emotivno.