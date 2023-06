Inovativni uređaj: Naočalama za proširenu stvarnost upravlja se očima, rukama i glasom

Apple je predstavio Apple Vision Pro, naočale za proširenu stvarnost, ili kako sami kažu revolucionarno računalo koje besprijekorno stapa digitalni sadržaj s fizičkim svijetom, dok istovremeno omogućuje korisnicima da ostanu prisutni i povezani s drugima. Vision Pro naočale, ukratko, trebale bi omogućiti gledanje filmova u veličini kinoplatna ili pak gledanje predstava, utakmica ili koncerata tako kao da se čini da ste na licu mjesta ili da se "ubacite" na sastanak i konferencije kao da ste tamo i, naravno, igranje videoigara kao da ste u njima. A usto, s novim Appleovim Vision Pro naočalama možete snimati 3D video i potom to iskustvo iznova proživljavati kao da ste opet prisutni. Inovativne Apple naočale, ukratko, trebale bi se koristiti, zamišljeno je i kao mobitel, televizor, laptop, kamere, slušalica s tim da vas doista mogu unijeti "unutra" u sam događaj i učiniti vas aktivnim sudionikom.

Vision Pro je, kako naglašavaju iz Applea, trodimenzionalno sučelje kojim se upravlja očima, rukama i glasom. Aplikacije se prikazuju kao novi sloj u stvarnom prostoru. VisionPro omogućuje uranjanje u multimedijalni sadržaj okretanjem kotačića na vrhu naočala. Korištenje je intuitivno, oslanja se na korisnika i njegov sadržaj. Dovoljno je pogledati u pravom smjeru i ikone se označe, prstima odabire označeno, a u kombinaciji s glasom moguće je diktirati i upravljati sa Siri, što dodatno omogućuje korištenje aplikacija.

Značajka EyeSight, omogućuje da naočale postanu "prozirne" te prikažu oči drugima koji su u sobi kako se ne bi osjećali isključenima. Jednako tako, kad je netko u blizini, pojavit će se u vidnom polju korisnika, čak i ako je uključena aplikacija.

GALERIJA Predstavljen Apple Vision Pro

Ovim uređajem ulazimo u novu eru računalstva, istaknuo je pri predstavljanju Tim Cook, izvršni direktor Applea. "Kao što nas je Mac upoznao s osobnim računalstvom, a iPhone s mobilnim računalstvom, Apple Vision Pro ​uvodi nas u prostorno računalstvo. Izgrađen na temelju desetljeća Appleovih inovacija, Vision Pro je godinama ispred i za razliku od svega što je stvoreno prije – s revolucionarnim novim sustavom unosa i tisućama revolucionarnih inovacija. Otključava nevjerojatna iskustva za naše korisnike i uzbudljive nove prilike za naše programere."

"Stvaranje našeg prvog uređaja za proširenu stvarnost zahtijevalo je izum u gotovo svim aspektima sustava", rekao je Mike Rockwell, Appleov potpredsjednik Odjela za tehnološki razvoj. "Uskom integracijom hardvera i softvera dizajnirali smo samostalno prostorno računalo u kompaktnom nosivom obliku koje je najnapredniji uređaj za osobnu upotrebu u povijesti."

Kada se radi o sigurnosti, Optic ID novi je sigurni sustav provjere autentičnosti koji analizira korisnikovu šarenicu pod različitim izlaganjima nevidljivom LED svjetlu, a zatim ga uspoređuje s upisanim podacima Optic ID-a koji su zaštićeni Secure Enclaveom kako bi trenutačno otključao Apple Vision Pro. Optic ID podaci korisnika potpuno su šifrirani, nisu dostupni aplikacijama i nikada ne napuštaju njihov uređaj, što znači da nisu pohranjeni na Appleovim poslužiteljima. Kamo korisnik gleda, ostaje privatno tijekom navigacije Apple Vision Pro, a informacije o praćenju pogleda ne dijele se s Appleom, aplikacijama trećih strana ili web-stranicama. Osim toga, podaci s kamere i drugih senzora obrađuju se na razini sustava, tako da pojedinačne aplikacije ne moraju vidjeti okolinu korisnika kako bi omogućile prostorna iskustva. EyeSight također uključuje vizualni indikator koji drugima daje do znanja kada korisnik snima prostornu fotografiju ili video.

Apple je za Vision Pro registrirao više od 5000 patenata i naziva ga najnaprednijim osobnim računalnim uređajem u povijesti, koji je potpuno u klasi za sebe jer objedinjuje funkcije niza uređaja kojima se sada služimo. Naočalama baterija traje dva sata, a uređaj košta 3499 dolara (3260 eura) i bit će pušten u prodaju početkom sljedeće godine, za početak u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom i u ostatku svijeta. Cijena je znatno viša od naočala za virtualnu stvarnost koje su trenutačno na tržištu. Prošli tjedan Meta je najavila svoj Quest 3 – koji košta 499 dolara.

Appleovo predstavljanje novog hardvera dolazi tjedan dana nakon što je Meta najavila novu iteraciju svojih postojećih naočala za virtualnu stvarnost. Meta je također uložila velika sredstva u mješovitu stvarnost – ali trenutačno taj segment tržišta ne stoji dobro. Tržište virtualnih naočala zabilježilo je pad globalne prodaje od 54 posto prošle godine, prema International Data Corporationu.

Appleove naočale nisu prve kojima se željelo omogućiti virtualno iskustvo korisnika, no, prema riječima onih koji su ih isprobali i o tome pisali, daleko su najbolje od svih do sada predstavljenih. No ima i mnogo skeptika koji, iako odaju priznanje na, do sada, najbolje upakiranoj tehnologiji, i dalje ne vjeruju, poput Tima Cooka, da će ući uskoro u mainstream.

Prvi razlog tomu je, cijena, većinom nedostižna širokim masama, nadalje, što se i dalje radi o vidljivom uređaju koji izgleda poput skijaških naočala i pritom je relativno težak. Kada bi bio poput naočala za vid, tada bi imao mnogo veće šanse, smatraju neki recenzenti. Usto, mnogi činjenicu da na predstavljanju Tim Cook nije nijednom stavio naočale ne bi li pokazao kako bi to izgledalo na njemu, koriste kao argument da su i u Appleu svjesni da do mainstream VR tehnologije treba prevaliti još veliki dio puta.

Appleovo zadnje veliko hardversko izdanje bio je Apple Watch uređaj 2015. godine. "Cjelokupni AR/VR prostor bio je malo prenaglašen u posljednjih nekoliko godina s metaverzumom i takvom vrstom iskustva", rekao je. "To je razlog zašto mislim da će trebati malo više vremena." Rekavši to, da sam vam prije 10 do 15 godina rekao da bi ljudi bili spremni platiti gotovo 2000 dolara za mobilni telefon, mislim da malo ljudi rekli bi da bi bili voljni to platiti."