Incident na Markovu trgu, muškarac napao možemovce: 'Financirani ste Soroševim novcem, konjino jedna'

Zastupnici stranke Možemo i Nova ljevica prosvjeduju od sinoć na Markovu trgu zbog prijedloga da Ivan Turudić bude novi državni odvjetnik nakon afere s porukama koje je slao i primao od Josipe Pleslić ex Rimac. Možemovci su noć proveli na Markovom trgu, a jutros im je nepoznati muškarac prišao i počeo ih vrijeđati, a jednog člana je i fizički napao.

"Tko vas je financirao u Zagrebu? Prevarili ste narod, nisam ja plaćen, majmune, vi ste plaćeni, konjino jedna. Ljudi vide da Saucha diže ruku za vas, majmune jedan. Vi ste financirani Soroševim novcem, isti ste ko i Plenković, Plenković je doveo Tomaševića na vlast, sve je laž. Ovo je ista banda kao Plenković. Kada dođe Benčićka na vlast, neće dirati Plenkovića. Kradu skupa proračun", vikao je muškarac, može se čuti na videu koji je objavio 24sata.

Da podsjetimo, Zastupnici iz Kluba Možemo! probdjeli su noć i uz podršku građana dočekali jutro na Markovu trgu, gdje prosvjeduju protiv odluke premijera Andreja Plenkovića da novi glavni državni odvjetnik bude Ivan Turudić. "Evo, dočekali smo jutro, noć je bila hladna, ali uz dobro društvo i dosta kretanja nije dugo trajala. Primili smo puno podrške, puno građana je prošlo, dobili smo hrane za cijeli Sabor, a ne za naš mali Klub i zahvaljujem svim građanima", rekla je Hini u srijedu ujutro Ivana Kekin.

Dodala je da su građani dolazili cijelo vrijeme pružati im podršku te donosili tople napitke i krafne. Od političara su ih podržali zastupnica Dalija Orešković (SsIP) te Ivan Račan iz SDP-a. Najavila je da će na Markovu trgu ostati do samog početka glasanja u Hrvatskom saboru o Turudićevu imenovanju.

S Markova trga za Večernji se javila zastupnica Sandra Benčić. "Mi smo ovdje od jučer od 11:30, a bit ćemo sve do 10 danas, kada počinje glasanje o Ivanu Turudiću. Ovdje smo stajali 20 i nešto sati upravo zato što je građanima, koji su zaista s pravom osjetili i bijes i ljutnju prema ovakvom institucionalnom nasilju koje provodi Andrej Plenković imenovanjem Ivana Turudića, onemogućeno da na Markovu trgu imaju spontani prosvjed i spontano okupljanje", kazala je Benčić.

"Mi smo čuli građane i ovdje smo proveli zadnja 22 sata kao njihov glas i njihovo lice jer je nama zastupnicima omogućeno da ovdje stojimo i prosvjedujemo. Zahvaljujemo građanima koji su se solidalizirali s nama, donosili nam kave, čajeve, hranu, deke... Hvala vam puno, bilo je dirljivo vidjeti koliko smo podrške dobili, ali i koliko još uvijek građanskog otpora ima u ovoj zemlji. Za to se vrijedi boriti i za to ćemo stajati ovdje koliko god bude potrebno, dok god ne oslobodimo ovaj Markov trg za sve", dodala je.

Benčić smatra da je današnje glasanje jedno od najbitnijih u mandatu Andreja Plenkovića. "Pozivam vas sve da pratite tko će dići ruku za Ivana Turudića, a tko neće. Usprkos onome što govori Andrej Plenković, mi nismo svi isti i to smo mnogo puta dokazali i danas će se to dokazati. Imenom i prezimenom ćemo ih prozivati za ono što će sada napraviti Hrvatskoj", kazuje Benčić za Večernji list, dodajući, ipak, "da još uvijek ima nade".

"Turudić ne stupa na dužnost odmah, on stupa tek kada glavnoj državnoj odvjetnici istekne mandat. Do tada ćemo se boriti svim sredstvima da do stupanja na dužnost ne dođe. A isto tako je moguće da se zbog svega pokrene i stegovni postupak protiv Ivana Turudića, a što će onda Andrej Plenković? O kakvom reduciranom izričaju će onda govoriti?" upitala je saborska zastupnica.

