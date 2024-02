Sandra Benčić s Markova trga za Večernji: 'Plenković provodi institucionalno nasilje, ovdje smo kao glas građana'

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić javila se za Večernji list s Trga svetoga Marka, gdje je provela cijelu noć jer se protivi, kako je kazala, izboru Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

"Mi smo ovdje od jučer od 11:30, a bit ćemo sve do 10 danas, kada počinje glasanje o Ivanu Turudiću. Ovdje smo stajali 20 i nešto sati upravo zato što je građanima, koji su zaista s pravom osjetili i bijes i ljutnju prema ovakvom institucionalnom nasilju koje provodi Andrej Plenković imenovanjem Ivana Turudića, onemogućeno da na Markovu trgu imaju spontani prosvjed i spontano okupljanje", kazala je Benčić.

"Mi smo čuli građane i ovdje smo proveli zadnja 22 sata kao njihov glas i njihovo lice jer je nama zastupnicima omogućeno da ovdje stojimo i prosvjedujemo. Zahvaljujemo građanima koji su se solidalizirali s nama, donosili nam kave, čajeve, hranu, deke... Hvala vam puno, bilo je dirljivo vidjeti koliko smo podrške dobili, ali i koliko još uvijek građanskog otpora ima u ovoj zemlji. Za to se vrijedi boriti i za to ćemo stajati ovdje koliko god bude potrebno, dok god ne oslobodimo ovaj Markov trg za sve", dodala je.

Benčić smatra da je današnje glasanje jedno od najbitnijih u mandatu Andreja Plenkovića. "Pozivam vas sve da pratite tko će dići ruku za Ivana Turudića, a tko neće. Usprkos onome što govori Andrej Plenković, mi nismo svi isti i to smo mnogo puta dokazali i danas će se to dokazati. Imenom i prezimenom ćemo ih prozivati za ono što će sada napraviti Hrvatskoj", kazuje Benčić za Večernji list, dodajući, ipak, "da još uvijek ima nade".

"Turudić ne stupa na dužnost odmah, on stupa tek kada glavnoj državnoj odvjetnici istekne mandat. Do tada ćemo se boriti svim sredstvima da do stupanja na dužnost ne dođe. A isto tako je moguće da se zbog svega pokrene i stegovni postupak protiv Ivana Turudića, a što će onda Andrej Plenković? O kakvom reduciranom izričaju će onda govoriti?" upitala je saborska zastupnica.

Nastavila je potom govoriti o HDZ-u. "Ako ne pružamo otpor, izgubit ćemo i ono malo solidarnosti i društva što imamo, a to se ne smije dogoditi, to nam ne mogu oduzeti. Oduzeli su nam sve, od tvornica, života, infrastrukture, desetljeća našega života, zarobili su državu, zarobili su nam ovaj Markov trg, ali neće nam zarobiti ono po čemu smo ljudi, a to je da pružamo otpor ovakvom nasilju", kazala je Benčić, nakon čega je spomenula što bi ona, kada bi došla na premijersku funkciju, promijenila kod odabira glavnog državnog odvjetnika.

"Smatramo da se glavnog državnog odvjetnika treba birati dvotrećinskom većinom u saboru. Ovo je sramotno da se bira običnom, čak ni ne kvalificiranom većinom. HDZ sigurno namjerno u zakon nije stavio da se glavni državni odvjetnik bira barem kvalificiranom većinom, mi ćemo to izmijeniti

