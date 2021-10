INA nakon Vladine uredbe: Premium goriva prodajemo samo do isteka zaliha

Na benzinskim crpkama INA-e uskoro bi moglo doći do nestašice premium goriva koja se deklariraju kao kvalitetnija i bolja za održavanje motora, potvrdili su danas iz hrvatske naftne kompanije, reagirajući na Vladinu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

"Obavještavamo kupce da će INA prodavati svoja premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus) do isteka zaliha. Naime, zbog odredbi propisanih Uredbom koje uzrokuju značajan negativan utjecaj na poslovanje kompanije, posebno u odnosu na premium goriva, INA neće biti u mogućnosti kontinuirano opskrbljivati maloprodajna mjesta premium gorivima.

Napominjemo kako je opskrba tržišta Ininim standardnim gorivima sigurna (Eurosuper 95, Eurodiesel, Eurodiesel plavi). U međuvremenu, INA nastavlja ispitivati daljnje posljedice na poslovanje i tržište koje Uredba Vlade nosi sa sobom", priopćili su.

VIDEO Izjava operativne direktorice Usluga kupcima i maloprodaje Zdravke Demeter Bubalo