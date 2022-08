Imaju ključnu poziciju u slučaju rata: Hoće li Japan braniti Tajvan?

JAPAN IMA SNAŽNU VOJSKU, ALI I USTAVNA OGRANIČENJA DA IZVRŠI NAPADE

Problem japanske vojske je to što je ustavom nakon Drugog svjetskog rata propisano da je država smije koristiti samo za obrambene svrhe. Zato se japanska vojska i zove Samoobrambene snage. No neki političari na desnici vladajuće konzervativne Liberalno-demokratske stranke (LDP) vjeruju da će Tokio morati odobriti svojim generalima da pokrenu preventivne napade na tuđem teritoriju. Kao glavna meta tih zamisli najčešće se navodi Sjeverna Koreja, koja još uvijek Japance promatra kao svoje najveće neprijatelje, no to bi se moglo odnositi i na Kinu i Tajvan. Prema anketama, 60% Japanaca podržava da se vojsci dopusti provođenje preventivnih napada prema zamisli vladajućih.