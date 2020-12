Štagljar objasnio apel: Ovo je vrlo alarmantna i žalosna situacija. Oglasio se i Rudan

Više od 20 hrvatskih liječnika i znanstvenika uputilo je pismo javnosti u kojemu pozivaju na zajedništvo i oprez u najkritičnijem razdoblju pandemije, a neka od njih su i znanstvenici Igor Štagljar i Igor Rudan.

Štagljar se o pismu osvrnuo na svom Facebook profilu te objasnio zašto je potpisao to pismo, a objavu je naslovio s: "apel razuma i logike".

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Odlučio sam potpisati ovaj apel zato jer smo moji kolege, eminentni znanstvenici iz domovine i dijaspore i ja, svi odreda složni u jednom: u Hrvatskoj se trenutno ne komunicira pravo stanje stvari glede pandemije Covida-19, izvrću se činjenice, a također se niti ne poduzimaju prijeko potrebne mjere kako bi se epidemiološka situacija dovela pod kontrolu. Inicijator ovog potpisa su logika i zdrav razum.

Moji kolege i ja želimo hrvatskim građanima dati do znanja da od početka listopada ova pandemija u Hrvatskoj više nije pod kontrolom – nažalost moramo sa tugom konstatirati da je Hrvatska u ovom trenutku jedna od najpogođenijih država u svijetu po broju oboljelih i umrlih po broju stanovnika – u ovom trenutku stojimo puno lošije čak i od SAD-a koji je mjerilo nemara odnosa još uvijek trenutne Vlasti prema ovoj pandemiji. Smatram da je veliki problem što neki znanstvenici koji savjetuju Vladu RH tvrde da je situacija pod kontrolom, što nije istina.

Dakle, želimo transparetnost, istinu i odlučnost u provedbi epidemioloških mjera koje će pandemiju dovesti pod kontrolu, kako bi do trenutka kada će cjepiva protiv Covida-19 biti dostupna u Hrvatskoj, imali što bolju epidemiološku situaciju i što manji broj umrlih. Uslijed preopterećenosti bolničkih sustava došlo je do zanemarivanja dijagnostike i liječenja drugih bolesti na što smo moji kolege i ja upozoravali vec mjesecima. To znači da brojni pacijenti koji boluju od drugih bolesti u ovakvoj situaciji ne mogu dobiti prijeko potrebnu njegu. Nažalost, ovo je vrlo alarmantna i žalosna situacija u kojoj se trenutno nalazi Hrvatska, a do nje sigurno nije trebalo doći.

Ovo je jednostavno apel razuma i logike koji ukazuje da smo mi izuzetno zabrinuti glede trenutnog stanja pandemije, a naše je legitimno pravo da tu zabrinutost prenesemo javnosti i upozorimo o tome građane Republike Hrvatske. A na Vama je da odlučite kome ćete vjerovati", napisao je Štagljar.

Također, o svemu se oglasio i Igor Rudan.

"U samom početku pandemije mnoge stvari o novom virusu nisu se mogle znati. Prvi podaci su bili nepouzdani i postojalo je više usporednih hipoteza. Međutim, tijekom protekle godine, deseci tisuća istraživanja provedena su u gotovo svim državama svijeta i razjasnila su brojne dvojbe. Zato danas među znanstvenicima i liječnicima koji svakodnevno prate znanstvenu literaturu postoji veliko suglasje oko obilježja virusa i učinkovitih metoda prevencije i liječenja. Međutim, bez obzira na uspjehe znanosti u kontroli pandemije i razvoju lijekova i cjepiva, u medijskom prostoru je još uvijek uvijek previše osoba koje promoviraju alternativne ideje, koje je znanost već odbacila i koje su sada doista opasne za javno zdravlje stanovništva. Iz perspektive javnosti, čini se kao da među znanstvenicima postoje sukobi, iako među odgovornim znanstvenicima postoji gotovo potpuna suglasnost oko svih bitnih pitanja. Učinkovite mjere postoje i poznate su, samo ih je potrebno pravovremeno i ispravno primijeniti", kazao je Rudan.