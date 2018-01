I najnovija se istraga protiv Zdravka Mamića sa suda u Zagrebu seli na Županijski sud u Osijek

Za istragu pokrenutu potkraj 2017. protiv Zdravka Mamića bit će nadležan Županijski sud u Osijeku. Odlučio je tako Vrhovni sud, usvojivši prijedlog glavnog državnog odvjetnika za delegaciju tog spisa sa zagrebačkog na osječki Županijski sud. U prijedlogu za delegaciju spisa glavni državni odvjetnik poslužio se istom argumentacijom koju je koristio pri prijašnjim zahtjevima za izmještanje spisa iz Zagreba u Osijek.

“Iz javno dostupnih podataka proizlazi postojanje okolnosti koje kod opće javnosti mogu izazvati sumnju u nepristranost pojedinih sudaca Županijskog suda u Zagrebu, a kako te okolnosti i dalje egzistiraju, da bi se osiguralo neometano i objektivno vođenje postupka u navedenom predmetu, predlaže se da se spis delegira na Županijski sud u Osijeku pred kojim se već vode dva postupka protiv Zdravka Mamića”, navedeno je u prijedlogu glavnog državnog odvjetnika.

Vrhovni sud smatrao je prijedlog osnovanim, pa će tako i treći Mamićev spis završiti na sudu u Osijeku. To znači da će taj sud biti mjerodavan za odlučivanje o Mamićevoj žalbi na rješenje o provođenju istrage. S obzirom na sadašnji razvoj situacije, ako nakon okončane istrage bude podignuta optužnica, Mamiću će se u Osijeku vjerojatno suditi i zbog sumnje da je Dinamo oštetio za 2,5 milijuna eura.

Mamića se sumnjiči za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju jer je, tvrdi tužiteljstvo, od početka veljače 2004. do 7. ožujka 2007. s Dinamova računa u Klagenfurtu, bez stvarne osnove, podigao 2,5 milijuna eura u gotovini. Sumnjiče ga i da je na svoj bankovni račun te na račun svoga brata Zorana Mamića prebacio 153.181 euro. Sebi je, tvrdi tužiteljstvo, neosnovano prebacio 94.373 eura, od čega je zadržao 36.857 eura. Bratu je prebacio 58.807 eura, što je Zoran Mamić iskoristio za plaćanje rata leasinga, a novac mu je prebačen s Dinamova računa iako Zoran Mamić u to vrijeme nije bio njegov zaposlenik. Dinamov račun u Austriji otvoren je 10. rujna 2002., a zatvoren 8. ožujka 2007., a osobe ovlaštene za postupanje po računu bili su Mirko Barišić i Zdravko Mamić. Mamić iskaz tek treba dati, a Barišić je kazao da nikada nije podizao novac sa tog računa. Na taj je račun 31. kolovoza 2006. sjelo i 166.805 eura iz tzv. fonda solidarnosti, nakon što je Niko Kranjčar iz Hajduka otišao u Portsmouth. Kranjčar je bio najmlađi kapetan Dinama, čiji je transfer u Hajduk bio senzacija. Nakon odlaska u Englesku, prema ugovoru i Dinamu je pripadao dio od tog transfera, a plaćanje je provedeno pod opisom plaćanja “Niko Kranjčar solidarity”. No Dinamo nije znao da je taj novac uplaćen, a po evidenciji uplata i isplata, nakon što je engleski nogometni savez novac uplatio, u gotovini ga je podigao Zdravko Mamić.