HV testira radio koji javlja položaj i stanje vojnika na terenu

Ovog mjeseca počela su testiranja u terenskim uvjetima vojnog taktičkog radija Takrad, koji je u potpunosti hrvatski proizvod. Radi se o jednom od najnaprednijih vojnih radija na svijetu, čije su mogućnosti, kako kažu u tvrtkama koje su ga osmislile i proizvele, neograničene. Takrad je proizvod hrvatskih tvrtki RIZ Profesionalna elektronika i Impel Group, dok je Metal Product proizveo kućište tog uređaja.

Robert Tomljanović, direktor Impel Groupa, i Boris Smiljanić, direktor RIZ Profesionalne elektronike, objašnjavaju da je uređaj Takrad namijenjen prije svega modernom vojniku, a temelji se na sofisticiranoj i najmodernijoj tehnologiji SDR (Software Defined Radio).

Stalna nadogradnja

– Njegov je veliki potencijal na svjetskom tržištu izgledan jer, kada govorimo o vojnim radiouređajima, Takradova tehnologija temeljena na softverskoj obradi signala posljednji je trend u tehnologiji koji prate samo vodeći svjetski proizvođači – kažu naši sugovornici.

Napominju da upravo softverska obrada signala omogućuje konstantnu nadogradnju radija. Osim međusobne komunikacije, zahvaljujući integriranim i vanjskim senzorima (GPS, akcelerometar, dozimetar, pulsmetar…), Takrad pruža, objašnjavaju, i detaljne informacije o položaju i fizičkom stanju vojnika.

Uređaj također automatski prepoznaje opasne situacije (SOS – Man Down Alert) te ih dojavljuje posebno robusnim zaštićenim kanalom, što uvelike, kažu Tomljanović i Smiljanić, može pomoći ako se radi o vojniku koji je ranjen ili u životnoj opasnosti.

– Primjerice, ako je primijećena neaktivnost vojnika dulje od deset minuta, to može biti upozorenje da nešto nije u redu, što Takrad može prepoznati i javiti u stožer – tumače proizvođači tog uređaja.

Dodaju da je mehanika njihova radija iznimno robusna, otporan je na udarce, uranjanje u vodu, može izdržati udar metka... Uređaj je sukladan i vojnom standardu MIL-STD-810. Također, omogućuje izvanrednu zaštitu podataka prilikom komunikacije, i top sustavom koji je američka NSA certificirala kao TIP 1.

– Ukratko, to znači da ima najveću moguću zaštitu od hakiranja, a zaštićen je i pri pokušaju ometanja frekvencijskog područja – kažu Smiljanić i Tomljenović. Testiranja koja su počela ovaj mjesec provodit će hrvatski vojnici. Naši sugovornici kažu da je to prilika za dodatno “brušenje” proizvoda. Testiranja bi trebala biti završena do kraja godine, nakon čega se očekuje da Ministarstvo obrane RH raspiše natječaj za nabavu. Smiljanić i Tomljenović napominju da Takrada ne bi ni bilo bez pomoći ministra Damira Krstičevića, Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.

Pomoć MORH-a

Iako je, objašnjavaju, sam proizvod financiran isključivo sredstvima njihovih tvrtki, u stručnom smislu MORH im je dao sve važne informacije o tome što vojnicima treba na terenu, koje su njihove preferencije i kakve mogućnosti radija očekuju. Stručnjaci iz Ministarstva i Oružanih snaga iznijeli su im potrebe i očekivanja na temelju kojih je osmišljen i dizajniran uređaj.

A Takrad je, vele, moguće primjenjivati i u civilne svrhe. Objašnjavaju da je kućište radija moguće presložiti tako da bude manje kompleksno pa može poslužiti službama za spašavanje, primjerice u planinarstvu.

– Turistima se prilikom ulaska na neko područje može dati uređaj koji u sebi sadrži GPS i neovisan je o signalu kao, primjerice, mobitel. Čak i ako osoba izađe iz dometa, bit će poznata posljednja lokacija na kojoj je bila. Naravno, tu su još i vatrogasci, specijalna policija i ostale organizacije kojima “lakša” verzija Takrada može biti itekako korisna – kažu Smiljanić i Tomljenović.

Na pitanje koliko su dosad uložili u razvoj svog radija, odgovaraju da se radi o puno komponenata koje trebaju uzeti u obzir pa je trenutačno vrlo teško dati neku okvirnu procjenu.

