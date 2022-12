HU Dobra volja i ove godine poziva građane da pomognu najpotrebitijima, priključite se akciji

Humanitarna udruga Dobra volja krenula je u prikupljanje poklona i svih potrebnih stvari za osobe koje su u potrebi, a sve kako bi im uljepšali ovo blagdansko vrijeme. Među njihovim korisnicima su samohrane majke, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji s teško bolesnom djecom i ostali koji ne mogu spojiti kraj s krajem svakog mjeseca.

- Iako nam je pred vratima najljepše doba godine blagdansko veselje se već polako osjeti na ulicama, radosno djeci i najbližima biramo poklone s kojima ćemo ih razveseliti i ovaj Božić. Oko nas je sve više ljudi koji o svemu tome mogu samo maštati. Puno dječice koja slušaju od svojih vršnjaka što će dobiti za Božić i potajno se nadaju da će se i njima posrećiti, pa makar da dobiju vrećicu slatkiša. Na popisu naših korisnika nalaze se hrabre majke , žrtve nasilja koje su skupile hrabrost i pobjegle iz pakla od života sa svojom djecom da im priušte bezbrižno djetinjstvo. Obitelji sa teško bolesnom djecom koje uz sav trud i muku nemaju dovoljno za osnovne životne potrebe jer im terapije u drugim gradovima oduzimaju novac, posebna prehrana i sve ostalo s čime se susreću. Isto tako pomažemo nekoliko obitelji iz Like na koje nas je uputila udruga slijepih Ličko-Senjske županije , ljude koji jedva preživljavaju od invalidnine i svaka pomoć im je potrebna - rekla nam je Marijana Matešić iz HU Dobra volja.

Napominje kako ove godine među korisnicima ima i nekoliko novih obitelji, ljudi su to koji već drugo trebaju pomoć ali ju nisu navikli tražiti.

- Ljudi koji nikada nisu dobili nikakav vid pomoći od svojih obitelji, pa čak ni nekoliko riječi podrške... ljudi koji misle da su nevidljivi. I s njima ponekad početak bude težak, pun nepovjerenja prema volonterima, jer su izgubili povjerenje u sve oko sebe. Kada shvate da nisu svi isti, da ima prekrasnih ljudi na svijetu, njima nepoznatih ali željnih pomoći , onda se tu dogodi eksplozija emocija. S njihove strane da isplaču svu tugu iz sebe a s naše strane da znamo da smo mi ti koji smo im uspjeli makar na kratko unijeti ljubav i nadu u njihov dom i vratiti im vjeru u ljude. Mislim da naši donatori, mali ljudi velikog srca, nisu nekada ni svjesno koliko je njihovo malo, našim korisnicima jako puno - rekla nam je Matešić.

- I zato naša udruga, koja pomaže stotinjak obitelji kroz godinu, svaki dan bez obzira na blagdane od 2015.godine uz puno uloženog truda i vremena,razveseli djecu sa Božićnim poklonima. I to ne bilo kakvima. Naša djeca dobiju točno ono što zažele. Na našim stranicama HU Dobra volja redovito objavimo što nam za koju obitelj treba. Od 02.12. od 16:00-18:00 sati kreće prikupljanje hrane za naše obitelji i pojedince u našem skladištu u Dubravi u ulici Konjščinska 38. Nastavljamo 05.12. također u popodnevnim satima. A već nakon 15.12. naših 8 ekipa kreće na put od Zagreba, Slavonije, Like, Bjelovara do Siska i Petrinje.

Pozivamo sve one koji se mogu priključiti sa bilo kakvom vrstom pomoći da nam se jave i da sudjeluju u ovoj predivnoj priči. Mislim da se svi mi osjećamo puno bolje ako znamo da je za Božić nama možda nepoznata majka imala što staviti na stol svojoj djeci i da je netko sretan zbog nas - kazala je za kraj.