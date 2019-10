Htio se riješiti žohara pa ih odlučio zapaliti: Digao je u zrak pola dvorišta

Svi oni koji su se susreli sa žoharima u svojim domovima, znaju koliko ih se teško riješiti. Što god da pokušavali, žohare nećete tako lako istjerati iz kuće, a to dobro zna i muškarac po imenu Cesar Schmitz iz Brazila u čije su se dvorište nastanile nepoželjne štetočine.

Njegova supruga molila ga je da uništi gnijezdo koje su si napravili u dvorištu njihove obiteljske kuće. Cesar je kupio sprej protiv žohara i našpricao tunele ispod trave u kojima su se skrivali, no to nje pomoglo nego ih je samo 'istjeralo' na površinu.

Nije znao više što da radi pa ih je odlučio zapaliti. Rupu u kojoj su se nalazili zalio je benzinom pa je bacao šibice dok se jedna nije zapalila.

