Htio je biti romantičan, no krevet mu sada izgleda kao mjesto zločina

Hit na internetu postala je posteljina kojom je jedan muškarac svoju spavaću sobu htio podići na novu razinu.

No, umjesto toga, njegova soba na prvi pogled izgleda kao mjesto stravičnog zločina.

– Čudan trenutak kada shvatiš da je tvoja nova 'bijela s pupoljcima ruža' posteljina spavaću sobu pretvorila u posebno jezivo mjesto zločina – napisao je na Twitteru muškarac po imenu John Donoghue te izazvao brojne reakcije svojih pratitelja, a i mnogih drugih.

That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene... pic.twitter.com/JATDMpFBQT