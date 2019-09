HSS drže svojim strateškim partnerom, ali im ne mogu ono što su dogovorili 2017. godine

Prije tri mjeseca Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) obznanila je javnosti da će na budućim parlamentarnim izborima ići svojim putem, da izlazi iz Amsterdamske koalicije.

Danas se postavlja pitanje hoće li isti taj primjer slijediti i HSS. Naime, Večernji list prošli je tjedan objavio da će SDP u suradnji upravo s HSS-om u saborsku proceduru u rujnu uputiti Zakon o ispitivanju porijekla imovine. Zakon je u većem dijelu napisao upravo HSS, a SDP je odlučio stati iza njega, što je u redu, ali postavlja se pitanje kako to da HSS taj isti zakon ne gura u proceduru zajedno sa strankama s kojima je izišao u koaliciji na euroizbore poput GLAS-a, IDS-a, Demokrata... nego upravo sa SDP-om.

Dogovor iz Orahovice

Što je još zanimljivije, iz vrha SDP-a u kojemu su svojedobno slali poruke da je došlo vrijeme da stranka na parlamentarne izbore iziđe samostalno, kao što je uostalom izišla i na euroizbore, zadnjih dana poručuju da upravo HSS vide kao svoje ključne i strateške partnere na budućim parlamentarnim izborima. Isto kažu i za HSU te podsjećaju na to da SDP i HSS već otprije imaju potpisan sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore, kako on i dalje za njih vrijedi, ali i da se mnogo toga od 2017. godine dogodilo te da taj sporazum treba modificirati. A ta modifikacija odnosila bi se, očekivano, na smanjenje “sigurnih” mjesta na izbornim listama.

Naime, sporazum koji su šefovi dviju stranaka Davor Bernardić i Krešo Beljak potpisali krajem svibnja 2017. godine daje HSS-u 15 mjesta na zajedničkim listama od čega se šest u isto toliko izbornih jedinica smatra ulaznicama za Sabor.To je jedan saborski mandat više nego je HSS-u na prošlim parlamentarnim izborima donio “pakt” s tadašnjim šefom SDP-a Zoranom Milanovićem i zajednički izlazak na izbore u koaliciji Hrvatska raste.

Danas u SDP-u kažu da su bili predarežljivi, iako ne treba zaboraviti da je sporazum Bernardić – Beljak imao i cilj i svrhu – sprečavanje ulaska HSS-a u koaliciju s HDZ-om u koju ih je otvoreno pozivao premijer Andrej Plenković. A što se nikada nije dogodilo. No dogodili su se zato euroizbori te se pokazalo koliko koja stranka nosi glasova.

– Treba biti realan. Euroizbori jesu pokazali da će doći do promjene u raspodjeli. Pregovora s HSS-om će biti, može se kazati da su neformalni razgovori već počeli – kaže naš izvor iz SDP-a te dodaje da je realno da se HSS-u jamči da nakon idućih parlamentarnih izbora u Saboru ima svoj Klub zastupnika, a to znači da ima minimalno tri saborska mandata.

“Nismo ničiji privjesak”

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak na pitanje ide li sa SDP-om ili ostaje u Amsterdamskoj koaliciji kaže da on već dulje vrijeme zagovara ujedinjeni izlazak na izbore. Više puta do sada javno je rekao da je on za opciju okupljanja cijele opozicije, svih koji žele. Jer vjeruje da je to jedini način da se dobije više mandata s obzirom na Dhontovu metodu preračunavanja.

U toj su stranci isto tako svjesni da je sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore potpisan prije dvije godine i da ga treba modernizirati, ali isto tako poručuju da ne planiraju biti ničiji privjesak niti misle pristajati na neozbiljne prijedloge. U tom slučaju, kažu, radije će sami.