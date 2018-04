HSLS, HSU i Narodna stranka formirali političku platformu

HSLS, HSU i Narodna stranka - reformisti formirali su zajedničku političku platformu u Sisku i nazvali je "Sisačke obale".

Dosadašnja suradnja tih stranaka tako je pretočena u savez, neposredno potaknut iseljenjem HSLS-a, kao i svih drugih stranaka i udruga, iz dosadašnje tzv. Zgrade političkih stranaka u drugoj sisačkoj ulici. Ta zgrada od 1. svibnja ide u renovaciju, nakon čega će se u njoj smjestiti Centar kreativne industrije – kreativni inkubator Sisak, za što je Grad Sisak dobioiz europskih fondova."Nije to tragično, zgrada će dobiti jednu intenzivniju funkciju nego ju je imala do sada. No, pitanje je financija. Manje stranke će se morati okupiti kako bi sada mogle financirati prostor. Taj kraj jedne političke ere u Sisku, početak je naše intenzivnije suradnje." - rekao je predsjednik sisačkog HSLS-a"Šteta samo što strankama i durugama nije ponuđen neki alternativni prostor za sastanke. Stranke će se kako tako snaći, no udruge neće" – rekao je, tajnik sisačkih Reformista.

Ove tri stranke najavile su kako će pokrenuti niz tribina za građane o sisačkim temama i problemima.