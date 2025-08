Zašto znanstvenici u Meksiku odijevaju uginule svinje u odjeću i tako ih pokapaju?

Znanstvenici u Meksiku provode neobična, ali izuzetno važna istraživanja – oblače uginule svinje u odjeću, zatim ih pažljivo zbrinjavaju: neke zamotavaju u selotejp, neke režu, stavljaju u vreće ili zamataju u deke. Prekrivaju ih vapnom, spaljuju ili zakapaju – ponekad pojedinačno, ponekad u skupinama – kako bi proučavali tragove koje raspadanje ostavlja. Ove svinje služe kao zamjena za ljudska tijela u pokušaju da se poboljša otkrivanje masovnih grobnica u Meksiku, zemlji pogođenoj godinama nasilja narkokartela.

Obitelji nestalih osoba u toj zemlji često su prepuštene same sebi, uz minimalnu pomoć državnih institucija. Sada znanstvenici s državnom potporom testiraju moderne satelitske, biološke i geofizičke tehnologije koje bi mogle pomoći u otkrivanju lokacija grobnica ili dijelova tijela, piše Associeted Press.

Nestanci su postali češći nakon što je 2006. tadašnji predsjednik Felipe Calderón započeo vojnu ofenzivu protiv kartela. Ubijanjem vođa kriminalnih organizacija došlo je do njihova razdvajanja i još žešće borbe za teritorij, što je povećalo nasilje. Karteli su, zbog nefunkcionalnog i korumpiranog sustava, shvatili da im je korisnije ljude "učiniti nestalima" nego ih ubiti i ostaviti tijelo kao dokaz.

Broj nestalih, koji je 2013. iznosio oko 26.000, danas premašuje 130.000 – više nego u bilo kojoj drugoj državi Latinske Amerike. Ujedinjeni narodi upozoravaju da su ti nestanci možda dio šireg, sistemskog problema. U većini slučajeva upravo su obitelji one koje uspijevaju pronaći svoje voljene – slijedeći dojave svjedoka i tražeći grobove primitivnim metodama poput zabijanja šipki u tlo i prepoznavanja mirisa smrti. Od 2007. godine otkriveno je oko 6.000 tajnih grobnica, no deseci tisuća tijela još uvijek nisu identificirani. Država Jalisco, pod utjecajem moćnog kartela Nove Generacije, ima najveći broj prijavljenih nestalih – čak 15.500. Na ranču povezanim s kartelom, pronađeni su ljudski ostaci i stotine komada odjeće, no vlasti su negirale da se radi o masovnoj grobnici.

José Luis Silván iz istraživačkog instituta CentroGeo sudjeluje u projektu mapiranja koji uključuje suradnju meksičkih i britanskih sveučilišta. Cilj je koristiti najnovije tehnologije – uključujući satelite, dronove s termalnim i hiperspektralnim kamerama, laserske skenere i geofizičke metode – za detekciju mogućih grobnica. Kanadski forenzičar Derek Congram, stručnjak za geografske informacijske sustave, pohvalio je opseg i inovativnost meksičkog pristupa, iako napominje da "90% rezultata dolazi od svjedoka i ručnog kopanja".

Svinje su ključne u ovom istraživanju zbog sličnosti s ljudima – dijele oko 98% DNK, a i anatomski su vrlo slične. Znanstvenici proučavaju kako se tlo mijenja tijekom raspadanja tijela – posebnu pažnju posvećuju elementima poput fosfora, dušika i kalija koje kamere mogu detektirati.

Iskustva s Balkana, iz Ukrajine i Kolumbije dodatno su oblikovala metode koje se koriste u Meksiku. Prikupljaju se podaci o radaru za tlo, otporu tla i satelitskim snimkama. Na "grobnim poligonima", znanstvenici promatraju i efekte tvari koje karteli koriste za uništavanje tijela – kao što su vapno, kiseline ili spaljivanje. Primjećeno je da kriminalci često biraju mjesta u hladu, ispod stabala čije korijenje raste okomito – kako bi sakrili radnje kopanja. Obitelji nestalih, osobito majke, koje sudjeluju u nekim fazama istraživanja, uspijevaju prepoznati moguće grobnice samo prema biljkama i promjenama u zemljištu.

Maribel Cedeño, koja već godinama traži svog brata, kaže da je tehnologija korisna, ali priznaje da nije mogla ni zamisliti da će postati toliko upućena u metode pronalaska tijela. Héctor Flores, koji traži svog sina, ističe frustraciju što znanstvena istraživanja još nisu donijela konkretne rezultate, dok su obitelji s minimalnim sredstvima pronašle stotine grobova. Unatoč tomu, lokalne vlasti u Jaliscu već koriste nove tehnologije u nekim potragama, no ostaje pitanje hoće li država imati volju i resurse da ovakav pristup proširi na cijeli Meksiko.