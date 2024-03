Hrvatski policajac koji se odazvao popisu na vojni poziv Srbije vraćen na posao

Mladi hrvatski policajac, koji se krajem 2022. godine odazvao pozivu na upis u vojnu evidenciju i regrutaciju Vojske Srbije, poslije višemjesečne suspenzije vratio se na posao. Kako se neslužbeno doznaje, on se na posao, u jednu od policijskih postaja PU vukovarsko-srijemske, vratio krajem prosinca prošle godine.

"Disciplinski postupak protiv policijskog službenika kojeg navodite u svom upitu okončan je 28. prosinca 2023. godine pravomoćnim i izvršnim rješenjem Disciplinskog suda u Osijeku. Rješenjem je proglašen krivim za počinjenje teže povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. i točke 7. Zakona o policiji te mu je izrečena novčana kazna u smislu članka 110. stavka 2. točke 1. istog zakona koja se primjenjuje tri mjeseca. S gore navedenim datumom policijski je službenik vraćen u službu", stoji u odgovoru PU vukovarsko-srijemske županije.

Inače, radi se o policajcu srpske nacionalnosti koji ima dvojno državljanstvo, a vjerojatno je prijavljen na području Sremske Mitrovice, gdje je i dobio službeni poziv. Ministarstvo obrane Srbije uputilo mu je službeni poziv za upis u vojnu evidenciju i za regrutaciju, na koji se on odazvao. Problem se pojavio jer on to nije prijavio svojim nadređenima u postaji niti u PU te je tako „teško naštetio interesima službe i njenom ugledu pa je dovedena u pitanje njegova dostojnost za obavljanje policijske službe“. Odmah nakon što su mediji početkom siječnja prošle godine izvijestili o ovome slučaju, mladi policajac je suspendiran s posla, a njegov slučaj je predan na Disciplinski sud u Osijeku koji je poslije gotovo godinu dana donio konačnu odluku.

Večernji list prvi je prenio informaciju o ovome slučaju, a tada smo razgovarali s još nekim hrvatskim policajcima koji imaju srpsko državljanstvo. Oni su nam prenijeli kako u hrvatskoj policiji ima veći broj policajaca koji imaju dvojno državljanstvo te su podsjetili na slučajeve iz BiH, Slovenije, Italije, Mađarske… Rekli su nam i kako oni normalno rade te da nisu nikada dobivali pozive iz Srbije vezane uz vojsku, što su pojasnili time da na području Srbije nemaju nikakve nekretnine niti imaju prijavljeno boravište ili prebivalište.

