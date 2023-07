VIDEO/FOTO Hrvatski kanader i dalje gasi divlje požare u Grčkoj, donosimo fotografije iz akcije

Pripadnici HRZ-a koji su još u petak odletjeli s kanaderom 811 u pomoć Grcima, i dalje svakodnevno gase požare i sudjeluju u akcijama na različitim lokacijama u Grčkoj, prema rasporedu kojega određuje grčka strana. Ispočetka su gasili požare oko Atene, potom su odletjeli na najugroženiji grčki otok Rodos, a njihova točna sadašnja lokacija trenutno nije poznata.

O tome kako i što rade, u kratkoj videoporuci govori pukovnik Goran Vlahović, kapetan kanadera. Večernji objavljuje i nekoliko fotografija snimljenih iz kanadera tijekom akcije. U Grčku su prema običaju odletjele dvije kompletne posade u jednom kanaderu, tako da se one izmjenjuju i kanader leti i gasi požare koliko to dopuštaju tehničke mogućnosti. Hrvatski kanader je u Grčku odletio u sklopu EU mehanizma pomoći, kada su osim hrvatskog CL-415 poslana takva ista dva kanadera iz Italije i dva iz Francuske. Još se ne zna koliko će naše posade nastaviti svoj posao u Grčkoj, no sigurno ostaju još koji dan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Grčka, inače, posjeduje veliku zračnu flotu, sedam kanadera CL-415, a posjedovala je prije ove tragedije i 11 starijih CL-215 modela, među kojima se nalaze i četiri bivša jugoslavenska, koji su, nakon što su otuđeni iz Hrvatske, završili u Crnoj Gori, koja ih je potom preprodala Grčkoj. Što se flote kanadera HRZ-a tiče, operativno ih je pet, a po jedan je uvijek na velikom remontu. Pored kanadera HRZ posjeduje i šest Air Tractora, od kojih su svi trenutno operativni.

Od 95 izgrađenih, do sada je stradalo 13 kanadera, od 1997. do 2023. Francuzi su izgubili 3 kanadera, Talijani 4, Kanađani jednog i Grčka čak 5, uključujući i ovog iz današnje tragedije.

VEZANI ČLANCI: