Hrvatski grad postaje važno plinsko središte, INA je tu otkrila veliko nalazište: 'Presretni smo'

INA je nedavno objavila da je kod Grubišnog Polja otkrila veliko nalazište plina i pokrenula postupak za izdavanje dozvola kako bi što prije počelo vađenje. Na bušotini Veliki Rastovac 1, otprilike 20-ak kilometara od središta Grubišnog Polja radovi su trajali tijekom svibnja i lipnja. Količine plina koje su ovdje pronađene tolike su da se željno iščekuje njihovo što skorije komercijalno iskorištavanje.

- Prilikom testiranja ostvarili smo maksimalan dotok od 140 tisuća kubičnih metara na dan što otprilike predstavlja oko 7% Inine proizvodnje - rekao je Goran Jović, direktor Istraživanja, INA d.d za HRT.

Kaže, da je ležište toliko veliko da u proizvodnju žele uključiti još jednu bušotinu. Preduvjet za daljnja ulaganja ishođenje je takozvanog eksploatacijskog polja. - Mi planiramo izgraditi priključni plinovod te pustiti polje u proizvodnju 2027. godine sukladno trenutačnom planu za dobivanje dozvola za eksploataciju ugljikovodika u Hrvatskoj - ističe Jović.

U Grubišnom Polju presretni su jer od ovoga ljeta i njihov proračun zahvaljujući plinskim nalazištima raste. S dvije bušotine u tom kraju tvrtka Podzemno skladište plina u sustav već isporučuje i do petnaest posto ukupne domaće proizvodnje.

- Mi smo u ovoj godini planirali negdje oko 4 milijuna kuna naših prihoda, s tim da pola od toga će uprihoditi županija tako da su to znatna sredstva koja će doći na naš žiro račun - rekao je Zlatko Mađeruh, gradonačelnik Grubišnog Polja. Dogodine će rudna renta dosegnuti i milijun eura, no bit će i još ulaganja. Pred otvaranjem je nova plinska stanica, a kad se za tri do četiri godine bušotine iscrpe, ležište će se prenamijeniti u podzemno skladište plina. Projekt vrijedan 67 milijuna eura jedna je od državnih strateških investicija koja će povećati sigurnost opskrbe domaćih potrošača.